Fisker liefert ersten Ocean in Dänemark aus

Fisker hat mit den Auslieferungen seines vollelektrischen SUV-Modells Ocean begonnen. Das erste Exemplar der Ocean One Launch Edition wurde am 5. Mai im kürzlich eröffneten Fisker Center+ in Kopenhagen an einen Kunden übergeben.

Die Übergabe des ersten Oceans wurde von Firmenchef Henrik Fisker, selbst gebürtiger Däne, durchgeführt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Exemplar der Launch-Edition One, die wie berichtet die Antriebstechnik der späteren „Ultra“- und „Extreme“-Ausstattung nutzt: Dabei handelt es sich um einen 397 kW starken Allradantrieb und eine 100 kWh große NMC-Batterie, die für bis zu 707 Kilometer Reichweite nach WLTP genügen soll.

Das Premieren-Modell in „Great White“ verfügt auch über einen weißen Innenraum und 22-Zoll-Felgen. Die Launch-Edition und die spätere „Extreme“-Ausstattung verfügen auch über ein Solardach. „Ich freue mich sehr, in Kopenhagen zu sein und den ersten Fisker Ocean zu übergeben“, sagt Chairman und CEO Henrik Fisker. Von dem Kunden selbst ist in der Mitteilung kein Zitat zu seinem neuen Fahrzeug enthalten.

Der Fisker Ocean soll wie berichtet noch in diesem Jahr in 13 Ländern ausgerollt werden, darunter auch Deutschland. Die Preise für den Ocean hierzulande sind seit Ende März bekannt, mit der 75 kWh großen LFP-Batterie und Frontantrieb startet das E-SUV zu Preisen ab 38.882 Euro vor Umweltbonus. Ab Anfang 2024 plant Fisker, das Modell auch mit austauschbaren Batterien anzubieten.

