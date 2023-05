eMobility update: Verbrenner-Verbot in Kopenhagen / Fisker liefert Ocean aus / HPC-Netz von Be Power

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“ mit den News und Highlights der Elektromobilität! Das sind unsere Themen: Kopenhagen sperrt Verbrenner ab 2030 aus ++ Fisker liefert ersten Ocean aus ++ Knapp 30.000 neue Elektroautos im April ++ 100 Millionen Euro für europäisches HPC-Netz ++ Shell eröffnet Lkw-Lader in Hamburg ++

#1 – Kopenhagen sperrt Verbrenner ab 2030 aus

Die dänische Hauptstadt Kopenhagen arbeitet daran, Autos mit Verbrennungsmotoren aus der Stadt zu verbannen – und zwar bis zum Jahr 2030. Eine entsprechende Resolution wurde von allen Parteien im Stadtrat unterstützt. Bis zum Ende des laufenden Jahres sollen nun die nötigen Machbarkeitsstudien zur Umsetzbarkeit durchgeführt werden, wie es in dänischen Medienberichten heißt

#2 – Fisker liefert ersten Ocean in Dänemark aus

Und wir bleiben noch kurz in Dänemark: Fisker hat dort jetzt mit den Auslieferungen seines vollelektrischen SUV-Modells Ocean begonnen. Das erste Exemplar der Ocean One Launch Edition wurde am 5. Mai im frisch eröffneten Fisker-Center in Kopenhagen an einen Kunden übergeben. Die Übergabe des Elektroautos wurde übrigens von Firmenchef Henrik Fisker höchstpersönlich durchgeführt.

#3 – KBA: 29.740 neue Elektroautos im April

Im April hat das Kraftfahrt-Bundesamt insgesamt 29.740 Neuzulassungen von Batterie-elektrischen Autos verzeichnet. Das ist ein Zuwachs um 34 Prozent im Vergleich zum April 2022. Vor einem Jahr kamen nur 22.175 Elektroautos neu auf die Straßen. Rückläufig war der Trend allerdings mit Blick auf das laufende Jahr: Im März wurden noch 44.125 Elektroautos zugelassen.

#4 – Be Power plant europäisches HPC-Netz

Der vom italienischen Mineralölkonzern Eni übernommene Ladeinfrastruktur-Betreiber Be Power soll bis 2025 in acht EU-Staaten ein Netzwerk von HPC-Ladestationen aufbauen. Dafür hat sich Be Power nun 100 Millionen Euro an Kapital gesichert. 50 Millionen kommen als Zuschuss von der EU-Kommission und weitere 50 Millionen als Darlehen von einem italienischen Kreditinstitut.

#5 – Shell: Erste Lkw-Lader am Hamburger Hafen

Shell hat im Hamburger Hafen seine ersten Lkw-Ladesäulen in Betrieb genommen. Dort können Elektro-Trucks mit bis zu 360 kW Leistung laden. Der Standort ist der erste eines von Shell geplanten Lkw-Ladenetzes. Die Ladesäulen an der Shell-Tankstelle am Georgswerder Bogen im Hamburger Hafen sind landesweit die ersten Ladegeräte des Konzerns für Lkw im öffentlichen Raum.

