Be Power erhält 100 Millionen Euro für europäisches HPC-Netz

Der vom italienischen Mineralölkonzern Eni übernommene Ladeinfrastruktur-Betreiber Be Power soll bis 2025 in acht EU-Staaten ein Netzwerk von HPC-Stationen aufbauen. Dafür hat Be Power 100 Millionen Euro an Kapital gesichert.

50 Millionen kommen laut einer Eni-Mitteilung als Zuschuss von der EU-Kommission und weitere 50 Millionen als Darlehen von der Cassa Depositi e Prestiti (CDP), einem italienischen Kreditinstitut, das hauptsächlich Vorhaben von öffentlichem Interesse finanziert. Die Mittel sollen für den Bau von insgesamt mehr als 2.000 Schnellladepunkten mit jeweils mindestens 150 kW Leistung entlang von Hauptverkehrsrouten in Italien, Spanien, Frankreich, Österreich, Deutschland, Portugal, Slowenien und Griechenland verwendet werden.

Nähere Details zu diesen Ausbauplänen sind noch nicht bekannt. Somit ist die Verteilung der mehr als 2.000 Schnellladepunkte auf die acht Länder offen. Zudem ist unklar, ob die Ladestationen außerhalb Italiens flächendeckend in den Ländern errichtet werden sollen (also zum Beispiel bis nach Norddeutschland oder Nordfrankreich) oder ob es sich um Standorte an den Hauptverkehrsrouten in Richtung Italien handelt – also eher um Autobahnen und Fernstraßen in Süddeutschland und Südfrankreich.

„Das Be Charge-Projekt wird einen positiven Beitrag leisten, indem es in acht Mitgliedstaaten ein Netz ultraschneller Ladepunkte für Elektrofahrzeuge schafft“, sagt Adina Vălean, EU-Kommissarin für Verkehr. „Ein so großes Netz wird die Verbraucher zusätzlich beruhigen, sie ermutigen, ihre Autos in der gesamten EU aufzuladen, und so die Elektromobilität fördern.“

Eni-CEO Stefano Goberti ergänzt: „Die gewährten Mittel sind eine klare Anerkennung des Engagements von Be Charge im Bereich der Elektromobilität, die einen wichtigen Teil der Plenitude-Strategie zur Unterstützung der Energiewende darstellt. Diese Transaktion ist Teil des Plans des Unternehmens, das derzeit über mehr als 15.000 Ladepunkte verfügt und darauf abzielt, eine leistungsstarke europäische Infrastruktur für Elektrofahrzeuge zu entwickeln und sein Netz bis 2026 auf 30.000 Punkte zu verdoppeln.“

Der Mineralölkonzern hatte die Übernahme von Be Power im August 2021 angekündigt. Seinerzeit verfügte der Ladebetreiber über knapp 5.200 Ladepunkte in Italien, was ihn zum damals zweitgrößten Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur des Landes machte. Gemäß den von Goberti genannten Zahlen hat Be Power seitdem das Ladenetz fast verdreifacht.

