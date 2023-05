Iveco liefert H2-Lkw an Hylane

Der deutsche Wasserstoff-Lkw-Vermieter Hylane baut sein Geschäft weiter aus: Mit Iveco konnte das Kölner Unternehmen einen zusätzlichen etablierten Hersteller als Partner gewinnen. Außerdem zählt nun auch der Logistik-Riese DB Cargo zu den Hylane-Kunden.

Wie viele Wasserstoff-Lkw von Iveco in die Hylane-Flotte aufgenommen werden sollen, wird in der Mitteilung ebenso wenig genannt wie das konkrete Modell. Möglich ist, dass es sich um Fahrzeuge mit Nikola-Technik handelt: Wie in dieser Woche berichtet will Iveco das 2019 zusammen mit Nikola gegründete Joint Venture für BEV- und FCEV-Trucks in Ulm vollständig übernehmen. Der für das erste Halbjahr 2024 angekündigte Nikola Tre FCEV basiert auf einem Iveco S-Way und wird nach der aktuellen Entwicklung vermutlich auch als Iveco-Modell auf den Markt kommen.

Klar ist aber, dass Iveco und Hylane neben der Bereitstellung von Brennstoffzellen-elektrischen Fahrzeugen auch beim Service zusammenarbeiten wollen. So werden Hylane-Kunden zukünftig an einigen ausgewählten und zertifizierten Werkstätten des Iveco-Servicenetzwerks Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen lassen können. „Hylane zählt zu unseren ersten Partnern in Deutschland, die auf unsere Expertise im Bereich Brennstoffzellen-Trucks vertrauen – wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!“, sagt Christian Sulser, Vorstand Vertrieb und Marketing der Iveco Magirus AG.

Ermöglicht wird das Wachstum der Hylane-Flotte durch eine Förderung des Bundesverkehrsministeriums in Höhe von 25 Millionen Euro. Das Fördergeld gibt Hylane nach eigenen Angaben über reduzierte Mietraten zu 100 Prozent an seine Kunden weiter. Mithilfe der Förderung wird Hylane seine Flotte um 78 Wasserstoff-Lkw ausbauen – es wird aber nicht bestätigt, dass es sich um 78 Iveco-Fahrzeuge handeln wird, Hylane arbeitet auch mit anderen Herstellern wie Hyundai oder Hyzon zusammen. Nach einer ersten Bundesförderung im Jahr 2021 in Höhe von 14,8 Millionen Euro konnte Hylane bereits 44 Fahrzeuge beschaffen. Bis Ende 2024 soll die Flotte also 122 H2-Lkw umfassen.

„Über unser Mietmodell ermöglichen wir Unternehmen einen einfachen Zugang zu klimaneutraler Mobilität“, sagt Hylane-Geschäftsführerin Sara Schiffer. „Die Förderung nutzen wir ausschließlich dafür, die Mietraten für unsere Nutzer zu reduzieren.“ Co-Geschäftsführer Bernd Zens ergänzt: „Und während die Gelder mitunter erst Jahre nach Bewilligung ausgezahlt werden, geht Hylane für ihre Mieter mit dem vollen Kaufpreis für die Fahrzeuge in Vorleistung. Insbesondere für viele kleine und mittelständige Transportunternehmen wäre das nicht ohne Weiteres möglich.“

Wie Hylane in der Mitteilung weiter schreibt, wurde mit der DB Cargo Full Load Solutions (FLS) ein „weiterer prominenter Kunde“ gewonnen. Das Transportunternehmen soll künftig von Hylane gemietete H2-Sattelzugmaschinen in der Region Hamburg einsetzen. Details zu dem Projekt werden aber nicht genannt.

