Polizei von South Pasadena stellt auf reine Tesla-Flotte um

Die Polizei von South Pasadena in Kalifornien wird Anfang kommenden Jahres als erste Stadt in den USA eine vollständig elektrische Fahrzeugflotte einsetzen. Die Stadt wird 20 Teslas über den Anbieter Enterprise leasen.

Der Leasingvertrag, der zehn Tesla Model Y und zehn Tesla Model 3 umfasst, hat einen Wert von fast 2 Millionen Dollar (1,83 Millionen Euro) an städtischen Mitteln und eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren. Darüber hinaus hat die Stadt 500.000 Dollar (umgerechnet 456.000 Euro) von einem Komitee erhalten, das die Umweltverschmutzung durch Fahrzeuge in der südkalifornischen Küstenregion verringern will.

Der Polizeichef von South Pasadena, Brian Solinsky, erklärte, dass Elektrofahrzeuge aus betrieblicher Sicht für die Stadt am besten geeignet seien, da sie die sichersten und schnellsten Fahrzeuge seien und die Stadt durch geringere Wartungs- und Kraftstoffkosten Geld sparen könne.

Um die Elektroautoflotte der Polizei zu unterstützen, werden auf den Parkplätzen des Rathauses von South Pasadena in Zusammenarbeit mit Southern California Edison mehr als 30 Ladepunkte installiert, von denen einige für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Stadt geht davon aus, dass sie in den nächsten zehn Jahren mehr als 300.000 Dollar pro Fahrzeug an Kraftstoff- und Wartungskosten einsparen wird. Die meisten Polizeifahrzeuge der Stadt seien ohnehin kurz davor, ersetzt zu werden und werden entweder abgegeben oder versteigert, so die stellvertretende Stadtmanagerin Domenica Megerdichian.

South Pasadena ist nicht die einzige Stadt, die Schritte zur Dekarbonisierung ihrer Polizeieinsätze unternimmt. Auch New York City bemüht sich um die Umstellung seiner städtischen Flotten, einschließlich der Streifenwagen, auf Elektrofahrzeuge, hat aber noch einen langen Weg vor sich. Mit über 6.200 Polizeifahrzeugen en in der 30.000 Fahrzeugen starken Flotte der New Yorker Stadtverwaltung steht die NYPD vor einer gewaltigen Aufgabe. Mit der kürzlichen Anschaffung von Ford Mustang Mach E und der Bestellung von 250 Tesla-Elektroautos hat die Polizei jedoch einige Fortschritte erzielt.

South Pasadena ist Teil des Los Angeles County und hat rund 25.000 Einwohner.

Dieser Artikel von Nora Manthey ist zuerst auf electrive.com erschienen.