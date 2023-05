eMobility update: Mercedes stellt EQT und eCitan vor / VW plant ID.4 Facelift / Hyundai baut E-Werk

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität beschäftigen uns heute: VW plant Facelift beim ID.4 ++ Hyundai errichtet reines E-Auto-Werk ++ Mercedes nennt Preise für EQT und eCitan ++ Scania testet superschnelles Lkw-Laden ++ Und eine kalifornische Polizei hat bald eine Tesla-Flotte ++

#1 – VW plant wohl auch Facelift für ID.4

Volkswagen plant nach dem ID.3 auch für den ID.4 ein Facelift. In einem Medienbericht werden nun erste, mögliche Details zum Zeitplan und den Umfängen der Modellpflege genannt. Denn im Gegensatz zu der in diesem Frühjahr vorgestellten Auffrischung des ID.3, die vor allem kosmetischer Natur war, soll es beim ID.4 auch an die Technik gehen.

#2 – Hyundai errichtet reines E-Auto-Werk

Hyundai hat den Bau eines reinen Elektroauto-Werks im südkoreanischen Ulsan angekündigt. Die Errichtung der Fabrik soll im vierten Quartal dieses Jahres beginnen und die Produktion dort schon in der zweiten Jahreshälfte 2025 anlaufen. Angepeilt wird eine Jahreskapazität von 150.000 Elektroautos.

#3 – Mercedes nennt Preise für EQT und eCitan

Mercedes-Benz Vans hat seine neuen rein elektrischen Modelle vorgestellt. Dabei handelt es sich um den EQT als Van vor allem für Privatkunden und den eCitan als Transporter für den gewerblichen Bereich. Beide werden bald bestellbar sein – im Falle des eCitan allerdings mit einiger Verzögerung.

#4 – Scania und ABB testen MCS-Ladevorgänge

Der schwedische Lkw-Hersteller Scania hat mit einem Elektro-Truck der kommenden Generation erstmals erfolgreich ein Megawatt-Ladesystem von ABB E-Mobility getestet. Details zu der Erprobung – etwa zu Ladezeit oder Ladeleistung – nennen Scania und ABB zwar nicht, bekräftigen aber, dass der Pilotversuch zum Nachweis der technischen Machbarkeit des Megawatt Charging Systems „ein erster wichtiger Schritt“ sei.

#5 – Polizei von South Pasadena fährt Tesla

Und zum Schluss noch eine interessante Nachricht aus Kalifornien: Die Polizei von South Pasadena wird Anfang kommenden Jahres als erste Stadt in den USA eine vollständig elektrische Fahrzeugflotte einsetzen. Die Stadt wird dazu 20 Teslas über den Anbieter Enterprise leasen.

