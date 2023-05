Maxus preist E-Van Mifa 9 und E-Pickup T90 EV ein

Die SAIC-Marke Maxus hat die Bestellbücher für ihren Elektro-Van Mifa 9 geöffnet. Der Siebensitzer startet in Deutschland zu Brutto-Listenpreisen ab 68.990 Euro. Auch der elektrische Pickup T90 EV ist in Deutschland inzwischen ab 54.990 Euro netto bestellbar.

Beide Modelle hatte Maxus vergangenes Jahr auf der Commercial Vehicle Show in Birmingham vorgestellt. Mit dem Van Mifa 9, den der Hersteller erstmals im November 2021 auf der Guangzhou Auto Show in China gezeigt hatte, dringt die chinesische Marke nach seinen Transporter-Launchs nun auch ins Pkw-Segment vor. Der elektrische Siebensitzer ist 5,27 Meter lang, glatte zwei Meter breit und 1,84 Meter hoch. Der Elektromotor wird mit 180 kW angegeben und soll ein maximales Drehmoment von 350 Nm bieten.

Mit einer 90 kWh großen Batterie soll im Mifa 9 eine WLTP-Reichweite von 440 Kilometern möglich sein. Die Ladezeit von 30 auf 80 Minuten an einer DC-Säule gibt Maxus mit rund 30 Minuten an. Für das AC-Laden ist ab Werk ein 11-kW-Onboardlader verbaut.

In der Basiskonfiguration kostet der Van ab 68.990 Euro brutto, erhältlich ist das Fahrzeug aber auch mit zwei zusätzlichen Optionspaketen namens „Luxury“ und „Premium“ für 7.000 bzw. 14.000 Euro Aufpreis. Dafür gibt es beispielsweise nicht nur die serienmäßigen Einzelsitze – auch in zweiter Sitzreihe -, sondern je nach Ausstattungspaket auch eine Massagefunktion oder Sitzheizung und -belüftung.









Im Cockpit wartet der E-Van mit einem 12,3-Zoll-Touchscreen auf, der vom Digitalradio DAB+ bis zur Smartphone-Integration per Apple CarPlay bzw. QD-Link nahezu alle Funktionen steuert. Diesem ist eine sieben Zoll große digitale Instrumentenanzeige zur Seite gestellt. Als weitere Merkmale der Basisausstattung nennen die Chinesen elektrisch beheizbare Außenspiegel, Klimaautomatik vorne und hinten, das schlüssellose Keyless-Zugangssystem, einen Lichtsensor sowie eine Rückfahrkamera und Einparkhilfen hinten. Ebenfalls zum Serienumfang gehören allerhand Assistenzsysteme.

Wer sich für das Luxury-Paket entscheidet, erhält unter anderem zusätzlich zwei elektrische Schiebedächer, Ambientebeleuchtung, einen automatisch abblendenden Innenspiegel, einen Regensensor, eine induktive Smartphone-Ladeschale sowie elektrisch verstell- und anklappbare Außenspiegel. Das Premium-Paket wartet zusätzlich mit Ledersitzen, Lenkradheizung, Liegesitzen in Reihe zwei sowie Massagefunktion, Sitzheizung und -belüftung auch vorne auf. Im Innenspiegel ist zudem ein Kameradisplay integriert.

„Mit dem Mifa 9 übertragen wir unsere Expertise in der Elektromobilität erstmals auf das Pkw-Segment. Der siebensitzige Luxus-Van geht keinerlei Kompromisse ein und eignet sich mit seinem kraftvollen Elektroantrieb und der hochwertigen Ausstattung genauso für den Alltag einer Großfamilie wie für den gehobenen Shuttle-Service“, erklärt Karsten Dornheim, Brand Manager Maxus bei der Maxomotive Deutschland GmbH, die für Import und Vertrieb verantwortlich ist.

- ANZEIGE -

Auch für den E-Pickup Maxus T90 EV sind in Deutschland seit einigen Wochen die Bestellbücher geöffnet. Das Modell, bei dem es sich um die Elektro-Version des in China erhältlichen T90 handelt, kostet hierzulande ab 54.990 Euro netto. Der E-Motor leistet hier 130 kW, der LFP-Akku kommt auf einen Energiegehalt von 89 kWh. Die Reichweite beziffert der Hersteller auf 330 Kilometer nach WLTP. Das Fahr- und Ansprechverhalten soll sich dabei mittels dreier Fahrmodi (Normal, Sport und Eco) anpassen lassen.

An einer Schnellladestation kann der Akku dem Unternehmen zufolge innerhalb von rund 45 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Alternativ lässt sich der knapp 5,37 Meter lange Pick-up an der Wallbox dreiphasig über Nacht laden. Da der T90 EV als alltagstaugliches Transportfahrzeug dienen soll, sind natürlich die Transport-Qualitäten des Pick-up wichtig: Hier gibt Maxus eine Doppelkabine für bis zu fünf Personen und eine Ladefläche mit den Maßen 1,48 x 1,51 Meter an. Bis zur Abdeckung ist sie 53 Zentimeter hoch. Die Nutzlast soll bis zu 925 Kilogramm die Anhängelast bis zu einer Tonne betragen.









Die zum Marktstart erhältliche Basis-Ausstattungslinie „Elite“ wartet serienmäßig mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und seitlichen Trittleisten, LED-Tagfahrlicht und -Rückleuchten, elektrisch verstellbaren Außenspiegeln und einem Ladeflächenschutz auf, der die Pritsche vor Schäden bewahren soll. Eine Einparkhilfe hinten und eine Rückfahrkamera, Airbags, ein Notbremsassistent sowie Berganfahr- und Bergabfahrhilfe gibt es ebenfalls ab Werk.

Die Doppelkabine wartet unter anderem mit elektrisch verstellbaren Vordersitzen, elektrischen Fensterhebern, Klimaanlage, Licht- und Regensensor sowie einem Multifunktionslenkrad auf. Als zentrales Bedienelement fungiert ein 10,25-Zoll-Touschscreen, der neben DAB+ auch eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Smartphone-Integration per Apple CarPlay bzw. QD-Link umfasst. Ohne Aufschlag kommt der Pickup in Weiß auf die Straßen. Auf der kurzen Optionsliste findet sich allerdings auch eine Metallic-Lackierung, wahlweise in Blau, Schwarz oder Grau, für 650 Euro netto.

„Der neue Maxus T90 EV beweist, dass sich hohe Nutzlast und alternative Antriebe keineswegs ausschließen. Mit dem ersten Batterie-elektrischen Pick-up Europas gehen wir voran und mischen das Fahrzeugsegment neu auf. Damit legen wir auch den Grundstein für das weitere Wachstum unserer Marke in Deutschland und Europa“, äußert Karsten Dornheim.

maxusmotors-presse.de (Mifa 9), maxusmotors-presse.de (T90 EV)