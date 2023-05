Ionity eröffnet bisher größten Ladepark am Gardasee

Ionity hat in Affi am Gardasee seinen bisher größten Ladepark eingeweiht. Der neue Ionity-Standort verfügt über 18 HPC-Säulen mit je bis zu 350 kW Leistung, die mit einem Photovoltaik-System überdacht sind.

Der HPC-Park liegt an der Autobahnausfahrt A22/E45 „Lago di Garda Sud“ und damit an einem strategischen Knotenpunkt zwischen Kontinentaleuropa, den norditalienischen Seen und dem Süden Italiens, wie Ionity mitteilt. Dabei gibt es nach wie vor kein Power-Sharing, an jedem der Ladepunkte steht also die volle Ladeleistung zur Verfügung. Bei anderen Betreibern werden oftmals Ladesäulen mit zwei Ladepunkten verbaut – sind beide Ladepunkte belegt, muss die angegebene Leistung geteilt werden.

Mit den 18 Ladepunkten ist Affi aber nur knapp der bisher größte Ionity-Ladepark: Ende Februar hatte das Schnelllade-Joint-Venture in Südfrankreich einen Doppelladepark in Mornas, in der Nähe von Avignon eröffnet. Mornas Village und Mornas les Adrets, die auf beiden Seiten der „Sonnenautobahn“ (von Lyon zur Mittelmeerküste) liegen, können jeweils bis zu 16 Elektrofahrzeuge gleichzeitig bedienen.

Während des Ladevorgangs können die Kunden „das umfassende Angebot und die Services des nahe gelegenen Einkaufszentrums nutzen“, wie Ionity mitteilt. „Affi ist von zentraler Bedeutung für klimaneutrales Reisen mit dem Elektroauto in Norditalien und darüber hinaus“, betont Elena Airoldi, Country Manager Italien des Ladepunktbetreibers. „Die Lage ist ideal für den Tourismus in der Gardasee-Region und gleichzeitig ein idealer Zwischenstopp für Fernreisende gen Norden oder Süden Europas.“

In Italien betreibt Ionity nun insgesamt 28 Ladeparks mit 172 HPC-Anschlüssen. Neun weitere Standorte befinden sich aktuell im Bau. Ende 2022 zählte das Ionity-Netzwerk mehr als 450 Ladestationen und mehr als 2.000 Ladepunkte in 24 europäischen Ländern.

