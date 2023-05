XTC und Orano planen Kathodenmaterial-Werk in Dünkirchen

Der chinesische Batteriematerialen-Spezialist XTC New Energy Materials will sich im französischen Dunkerque (deutsch: Dünkirchen) ansiedeln. XTC plant zusammen mit dem französischen Industriekonzern Orano ein Joint Venture zur Produktion von Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien.

Das gab Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Vorstellung der Fabrikpläne des Feststoffbatterie-Spezialisten ProLogium bekannt, die sich ebenfalls auf Dünkirchen beziehen. Wie Reuters unter Berufung auf Macron berichtet, soll das Joint Venture zwischen XTC und Orano mit 1,5 Milliarden Euro ausgestattet werden und eine Fabrik mit 1.700 Arbeitsplätzen errichten. Zum Zeitplan gibt es jedoch ebenso wie zum Kathodenmaterial selbst noch keine Präzisierungen.

„(Das Joint Venture XTC/Orano) wird es uns ermöglichen, das obere Ende der Wertschöpfungskette bei der Herstellung von Lithiumbatterien zu sichern“, wird Macron im Artikel der Nachrichtenagentur zitiert.

XTC New Energy Materials ist ein 2016 gegründetes Batterieunternehmen mit Sitz in der Hafenstadt Xiamen an der Südostküste Chinas. Es ist bisher mit der Forschung und Entwicklung sowie der Produktion und dem Vertrieb von Kathodenmaterialien fast ausschließlich innerhalb Chinas aktiv. Bei der Orano-Gruppe handelt es sich um einen in Paris ansässigen Industriekonzern, der sich mehrheitlich im Besitz des französischen Staates befindet. Orano ist aus der Areva-Gruppe hervorgegangen, die ab 2017 aufgespaltet wurde, und ist an sich auf Nukleartechnikanlagen und -brennstoffe spezialisiert.

reuters.com