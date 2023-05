ProLogium soll Feststoff-Batteriewerk in Dünkirchen planen

Der taiwanesische Feststoff-Batteriezellhersteller ProLogium gibt offenbar bei seiner geplanten ersten Übersee-Fabrik Europa den Vorzug gegenüber den USA. Die Fabrik wird Insidern zufolge in der nordfranzösischen Hafenstadt Dunkerque (deutsch: Dünkirchen) gebaut.

Eine offizielle Ankündigung soll es am kommenden Freitag im Beisein von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geben. Das geht aus Berichten der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos und der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Beide berufen sich auf interne Quellen. Das Werk soll demnach das größte von ProLogium und das zweite weltweit sein – das andere befindet sich in Taiwan. Der avisierte Produktionsstart sei Ende 2026, heißt es. Das Investitionsvolumen bis 2030 soll sich auf 5,2 Milliarden Euro belaufen und das Werk bis zu 3.000 Jobs schaffen.

Dass es eine Feststoff-Batteriezellfabrik außerhalb Taiwans geben soll, hatte ProLogium bereits im September 2022 publik gemacht. Seinerzeit war als Standort von Europa oder den USA die Rede – und von einer jährlichen Kapazität von 120 GWh im Endausbau. Zu letzterem Wert gibt es in den oben genannten Medienberichten kein Update.

ProLogiums Anlage in Taiwan ist dagegen nur auf bis zu 3 GWh ausgelegt. „Ein wesentlicher Anteil“ dieser Produktionskapazität soll ab 2024 an Investor VinFast gehen. Daneben prüfen beide Seiten die Gründung eines Joint Ventures für den Bau einer Fabrik für Feststoffbatterien in Vietnam. Eine erste Absichtserklärung hatten VinFast und ProLogium bereits 2021 geschlossen. Anfang 2022 gab zudem Mercedes-Benz eine Beteiligung an ProLogium mit einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag bekannt und vereinbarte mit dem taiwanesischen Unternehmen eine gemeinsame Entwicklung von Batteriezellen der nächsten Generation. Auch Posco gehört seit vergangenem Jahr zum Investorenkreis.

Doch zurück nach Nordfrankreich: Für diese Region wäre die Fabrik von ProLogium eine von vier dort zurzeit geplanten Batteriezellen-Produktionsstätten. Denn ebenfalls in Dünkirchen errichtet Verkor eine Batteriefabrik für Renault. Envision AESC wird am Renault-Standort in Douai produzieren. Und das 2020 gegründete Batteriezellen-Joint-Venture Automotive Cells Company (ACC) von Stellantis und Total, dem sich 2021 auch Mercedes-Benz angeschlossen hat, baut eine Fabrik in Douvrin. Letztere wird nach unseren Informationen noch in diesem Monat eröffnet, konkret am 30. Mai.

„Die Idee ist, in der Region ein Ökosystem zu schaffen, das von der Produktion bis zum Recycling reicht. Eine ganze Branche in der Region Hauts-de-France zu schaffen, die sehr unter der Deindustrialisierung gelitten hat“, wird eine der namentlich nicht genannten Quellen von Les Echos zitiert.

reuters.com, investir.lesechos.fr (auf Französisch)