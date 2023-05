eMobility update: Ford stellt E-Tourneo vor / Voyah steht kurz vor Marktstart / Tesla gibt Rabatte

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“ am Mittwoch! Das sind die letzten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität vor dem Himmelfahrt-Wochenende: Voyah vor Marktstart in Deutschland ++ Tesla gibt Rabatt für Geschäftskunden ++ Weltpremiere des Ford E-Tourneo Courier ++ Ionity eröffnet bisher größten Ladepark ++ Und Bordstein-Lader werden in Köln erprobt ++

#1 – Voyah kurz vor Marktstart in Deutschland

Die Dongfeng-Marke Voyah steht kurz vor der Markteinführung ihres elektrischen SUVs in Deutschland. In der neuesten Version der BAFA-Liste für den Umweltbonus ist der Voyah Free bereits aufgeführt – und zwar mit einem Nettolistenpreis von rund 65.000 Euro.

#2 – Tesla gibt Rabatt für Geschäftskunden

Tesla gewährt in Deutschland zusätzlich zum Herstelleranteil des Umweltbonus eine „Innovationsprämie“ in Höhe von 2.250 Euro netto. Die Aktion gilt bis zum offiziellen Ende der staatlichen E-Auto-Förderung am 31. August und nur für Geschäftskunden.

#3 – Ford E-Tourneo Courier kommt Ende 2024

Wenige Wochen nach dem kompakten Elektro-Lieferwagen E-Transit Courier hat Ford nun auch dessen Pkw-Version E-Tourneo Courier präsentiert. Der vollelektrische Fünfsitzer mit knapp 4 Meter 40 Länge und einem „SUV-inspirierten Design“ soll mit einem großzügigen Platzangebot für Passagiere und deren Gepäck punkten. Der Antrieb entspricht mit 100 kW Leistung dem des E-Transit Courier

#4 – Ionity: bisher größter Ladepark am Gardasee

Ionity hat in Italien seinen bisher größten Ladepark eingeweiht – und zwar in Affi am Gardasee. Der neue Ionity-Standort verfügt über 18 HPC-Säulen mit jeweils bis zu 350 kW Leistung. Überdacht ist der Ladepark mit einer Photovoltaik-Anlage.

#5 – Bordstein-Lader werden in Köln erprobt

Rheinmetall plant in Köln ein Pilotprojekt zur Installation seiner Bordstein-Lader im öffentlichen Raum. Ziel des Projekts mit der Stadtverwaltung und der TankE GmbH ist die Integration und Pilotierung Ladebordsteine an zwei Standorten im Kölner Stadtgebiet.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>