Siemens übernimmt EV-Sparte von Mass-Tech Controls

Siemens hat die Übernahme eines indischen Ladeinfrastruktur-Anbieters angekündigt. Es handelt sich um die EV-Sparte von Mass-Tech Controls mit Sitz in Mumbai, in deren Übernahme Siemens umgerechnet rund 4,3 Millionen Euro investiert.

Der Geschäftsbereich beschäftigt sich mit der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung einer breiten Palette von AC- und DC-Ladesäulen mit Leistungen von 30 bis 300 kW für Elektrofahrzeuge, wie es in einer Mitteilung von Siemens heißt. Siemens Limited und Mass-Tech Controls Private Limited haben die Übernahme vereinbart, der Vollzug des Deals im Wert von 380 Millionen Rupien hängt aber noch „von der Erfüllung der zwischen den Parteien vereinbarten aufschiebenden Bedingungen und dem Erhalt der erforderlichen regulatorischen, gesetzlichen und sonstigen Genehmigungen ab“.

Nach der Übernahme wird die EV-Sparte von Mass-Tech Controls vollständig in die Business Unit eMobility des Smart Infrastructure Business von Siemens Limited integriert. Auch unter der Siemens-Zugehörigkeit sollen die Entwickler weiter an Lösungen für ihren Heimatmarkt arbeiten, denn Siemens will nach eigenen Angaben „auf die Bedürfnisse des indischen Marktes“ eingehen – als besondere Anforderungen werden etwa die geringe Leistung und paralleles Laden genannt.

„Der schnell wachsende Infrastrukturmarkt für Elektromobilität in Indien ist für Siemens aufgrund seines hohen Wachstumspotenzials sehr wichtig“, sagt Markus Mildner, CEO eMobility bei Siemens Smart Infrastructure. „Dank des erweiterten Portfolios wird Siemens Marktanforderungen wie Homologation und lokale Wertschöpfung mit wettbewerbsfähigen Lösungen erfüllen können. Mit dieser Akquisition erhalten wir eine starke Plattform, um den Bedürfnissen unserer Kunden mit lokal entwickelten und produzierten Produkten voll und ganz nachzukommen.“

Subhash Patil, Chairman und Managing Director von Mass-Tech Controls Private Limited, fügte hinzu: „Die Lösungen von Mass-Tech Controls für Elektrofahrzeuge werden das bestehende Siemens-Portfolio an Ladeinfrastrukturlösungen für Elektrofahrzeuge perfekt ergänzen und stärken, um unseren Kunden höheren Mehrwert zu bieten.“

