Braunschweig: BSVG ordert 19 Elektrobusse bei MAN

Die Busflotte der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) wird elektrifiziert: Nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren hat die BSVG bei MAN Truck & Bus die ersten 19 Elektrobusse bestellt, davon zwölf Solo- und sieben Gelenkbusse.

Die Lieferung der Busse ist in 2024 und 2025 geplant. Das Projekt der „Elektrifizierung der Busflotte der BSVG“ wird im Rahmen der Förderrichtlinie Bus des BMDV mit insgesamt 18,5 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Insgesamt sollen im Rahmen des Projekts 50 neue Elektrobusse beschafft werden.

Bei den nun bestellten Solobussen handelt es sich um Exemplare des MAN Lion’s City 12 E mit der maximal für dieses Modell erhältlichen Batteriekapazität von 480 kWh und einer Mindestreichweite von 230 Kilometern. Die Gelenkbusse des Typs MAN Lion’s City 18 E erhalten mit 640 kWh ebenfalls die von MAN angebotene Maximal-Kapazität und kommen auf eine Mindestreichweite von 180 Kilometern. Damit seien komplette Touren ohne zwischenzeitliches Nachladen möglich, teilen die Braunschweiger mit. Geladen werden die E-Busse entsprechend nur über Nacht im Depot.

Was den Fahrgastkomfort und die Barrierefreiheit betrifft, werden die E-Busse „ebenfalls dem hohen Standard der BSVG-Busflotte entsprechen“, wie es in einer begleitenden Mitteilung des Verkehrsunternehmens heißt. Das Investitionsvolumen für die 19 E-Busse beläuft sich dem Unternehmen zufolge auf 12,16 Millionen Euro, wobei die BSVG für die Beschaffung der Busse neben den Fördermitteln des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr auch einen Zuschuss vom Land Niedersachsen erhält. Das BMDV fördert darüber hinaus auch den Kauf der benötigten Ladeinfrastruktur auf dem Betriebshof.

„Das sind sehr gute Neuigkeiten für unsere Stadt. Mit der Elektrifizierung der Busflotte unserer BSVG wird der ÖPNV in Braunschweig noch nachhaltiger und moderner“, hebt Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum hervor. „Auf unserem Weg zur klimaneutralen Stadt 2030 spielt die Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Rolle. Dank der neuen E-Busse werden wir diesem Ziel einen weiteren Schritt näherkommen.“

„Wir freuen uns, dass wir nach einem intensiven Planungsprozess und nach der europaweiten Ausschreibung nun die Bestellung der ersten neuen E-Busse auslösen konnten“, ergänzt BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke. Der großflächige Einsatz von E-Bussen wirke sich auch auf die Sanierung des Busbetriebshofs aus. „Wir haben die Schaffung der nötigen Ladeinfrastruktur in die Planungen mit einfließen lassen“, berichtet Reincke. Zudem werden auf den Dächern der sogenannten Bus-Ports, also der Wagenhallen, PV-Anlagen installiert. „Damit werden wir mit einer der größten Solar-Flächen der Stadt Braunschweig einen guten Teil des benötigten Fahrstroms unserer Elektro-Busse direkt selbst nachhaltig auf dem Busdepot produzieren.“

Nicht zu verwechseln ist die Braunschweiger Verkehrs-GmbH übrigens mit der KVG Braunschweig (Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig) mit Sitz in Salzgitter. Letztere ist für einen Großteil des ÖPNV in den Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt sowie in den Städten Salzgitter und Bad Harzburg zuständig. Die KVG ist bereits seit Jahren mit der Elektrifzierung ihrer Busflotte befasst.

bsvg.net