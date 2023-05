Candela und Polestar enthüllen E-Boot-Sonderedition

Der schwedische Elektroboot-Hersteller Candela bringt eine „Polestar Edition“ seines E-Tragflächenbootes C-8 auf den Markt. Zu den Designmerkmalen gehören eine neue hellgraue Farbe, speziell entworfene Sitzbezüge und in Gold lackierte Hydrofoils. Die Kooperation mit Polestar umfasst neben dem Design auch die Technik.

Polestar liefert wie berichtet die Batterien und Ladetechnologie für die E-Tragflächenboote von Candela. Neben dem 69-kWh-Batteriepaket des Polestar 2 trägt Polestar auch die DC-Ladetechnik für das Boot bei und stellt seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zur Verfügung, um die Technologie und Software in die Anwendung im Schiff zu integrieren und vom Land auf das Meer zu übertragen.

Candela baut bekanntlich elektrisch angetriebene Tragflächenboote, bei denen sich der Bootsrumpf während der Fahrt aus dem Wasser hebt und nur die Tragflächen im Wasser verbleiben. Das reduziert den Wasserwiderstand und somit den Verbrauch enorm. Zudem soll es ein deutlich ruhigeres Fahrerlebnis für die Passagiere bieten. Angetrieben werden die Tragflächenboote von einem 75-kW-Elektrodirektantrieb. Als Reichweite der oben genannten 69-kWh-Batterien geben die Partner 57 Seemeilen (rund 105 Kilometer) bei einer Reisegeschwindigkeit von 22 Knoten (etwa 41 km/h) an.

„Die Hydrofoil-Technologie von Candela ist ein Paradigmenwechsel für nachhaltige Leistung in der Schifffahrtsindustrie. Genauso wie bei der ersten Fahrt mit einem Elektroauto spürt man sofort, dass dies die Zukunft ist, wenn das Boot ‚abhebt’ – und nun fügen wir mit den besonderen goldenen Details, die wir so prominent auf unseren Autos präsentieren, das gewisse Extra hinzu”, so Maximilian Missoni, Head of Design bei Polestar.

Das Privatkunden-Modell C-8 wurde bereits im Sommer 2021 vorgestellt. Die neue Candela C-8 Polestar Edition ist nach Unternehmensangaben ab 400.000 Euro erhältlich und soll ab Juni 2024 ausgeliefert werden. Die Produktion des Modells erfolgt im Candela-Werk im schwedischen Stockholm.

media.polestar.com