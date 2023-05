Alpitronic errichtet US-Hauptsitz in North Carolina

Der italienische Ladestationen-Hersteller Alpitronic hat Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina als Standort für seinen nordamerikanischen Hauptsitz ausgewählt. Alpitronic wird dort 9,3 Millionen US-Dollar investieren und 300 Arbeitsplätze schaffen.

Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Charlotte hervor. Konkret soll sich Alpitronic Americas Inc. in dem Gewerbegebiet Westpark Drive ansiedeln. Zusätzlich zum Hauptsitz wird das Unternehmen auch ein Technologie-, Test- und Reparaturzentrum zur Wartung seiner Ladestationen betreiben. Von einer US-Produktionsstätte ist in der Mitteilung aber nicht die Rede. Ein solcher Schritt wäre aber für die Zukunft naheliegend, da nach dem „Buy America“-Act nur Ladestationen mit einem gewissen Anteil an US-Wertschöpfung für staatliche Förderprogramme qualifiziert sind. Derzeit erfolgt die Produktion aber nur am Hauptsitz in Bozen, Südtirol.

Den Großteil der 300 neuen Arbeitsplätze werden sich Produktentwickler, Ingenieure und Servicetechniker teilen. Weitere Positionen umfassen verschiedene Rollen in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen, IT und Vertrieb. Das durchschnittliche Jahreseinkommen soll laut der Stadt bei 90.158 US-Dollar liegen.

„Wir freuen uns, unsere Aktivitäten für die USA in Charlotte zu starten“, sagt Alpitronic-CEO Philipp Senoner. „Unsere Entscheidung, nach North Carolina zu kommen, einem Bundesstaat, der sich zu einem E-Mobilitäts-Cluster entwickelt, wurde bewusst aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen getroffen. Wir erwarten in den nächsten Jahren ein starkes Wachstum unseres Geschäfts auf Basis unserer zuverlässigen Hochleistungs-Ladelösung, die zum Übergang zur E-Mobilität für Pkw und Lkw beiträgt.“

In der Mitteilung kommt auch der demokratische Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper, zu Wort. „Wir sind dankbar, dass Alpitronic sich entschieden hat, hier in North Carolina seine US-Heimat zu errichten“, so der Politiker. „Unser Staat entwickelt mit der Unterstützung eines weiteren Unternehmens für saubere Energie eine aufstrebende Lieferkette für Elektromobilität. Unser günstiges Geschäftsklima, unser zuverlässiges Transportnetzwerk und unsere qualifizierten Talente helfen globalen Unternehmen, ihr Wachstum voranzutreiben.“

Alpitronic mit Sitz in Bozen wurde 2009 gegründet und ist in der Branche vor allem für seine Hypercharger-Schnellladestationen bekannt. Das Unternehmen entwickelt hierfür nicht nur die Hardware, sondern auch die Software im eigenen Haus. Beim HPC-Ausbau in Europa ist der Hypercharger zu einer der gefragtesten und verbreitetsten Schnellladesäulen geworden.

