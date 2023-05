Chargemap bindet Allego-Ladestationen ein

Chargemap hat eine Kooperation mit Allego gestartet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Chargemap als Plattform, die Ortungs- und Zahlungsdienste für Ladestationen anbietet, seine App mit Echtzeitinformationen über Allegos Ladestationen aktualisieren.

E-Autofahrer können an allen öffentlich zugänglichen Ladestationen des Allego-Netzes laden, deren Verfügbarkeit in Echtzeit überprüfen und sie in den Chargemap-Routenplaner integrieren, wie es in einer Mitteilung von Allego heißt. Durch die direkte Verbindung mit der Ladeinfrastruktur von Allego wollen beide Unternehmen den E-Fahrern ein nahtloses und problemloses Ladeerlebnis bieten.

Darüber hinaus wollen Allego und Chargemap im Rahmen ihrer neu geschlossenen Partnerschaft daran arbeiten, ihre Angebote auch für Standortbesitzer und -manager zu optimieren. Details hierzu werden aber noch nicht genannt. Allego bietet derzeit nach eigenen Angaben über 34.000 öffentliche Ladepunkte in Europa. Chargemap bietet Zugang zu mehr als 500.000 Ladepunkten in Europa von über 800 verschiedenen Betreibern.

„Wir freuen uns, mit Chargemap zusammenzuarbeiten, um unsere Ladestationen für ihre Kunden besser zugänglich zu machen“, sagt Mathieu Bonnet, CEO bei Allego. „Indem wir zusammenarbeiten, werden wir weiterhin innovative Lösungen entwickeln, die die Elektromobilität für bestehende und potenzielle neue Standorte attraktiver machen und ein auf EV-Fahrer ausgerichtetes Ladeerlebnis unterstützen.“ Yoann Nussbaumer, CEO von Chargemap, fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, das Ladeerlebnis für E-Fahrer in ganz Europa zu verbessern. Durch die direkte Verbindung mit Allego können wir unseren Nutzern zuverlässigere und aktuellere Informationen über deren Ladestationen anbieten.“

allego.eu