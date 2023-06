Amsterdam: GVB setzt auf Lade-Tool von The Mobility House

Die Amsterdamer Verkehrsbetriebe GVB führen für ihre Elektrobus-Flotte das intelligente Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot von The Mobility House ein. Bis Ende 2023 sollen damit an 190 DC-Ladepunkten über 159 Elektrobusse intelligent geladen werden.

Bereits seit 2022 setzt der GVB am Ladestationshub des Amsterdamer Hauptbahnhofs auf die Technologie von The Mobility House. Nun wird die Zusammenarbeit auf weitere sechs Depots im gesamten Stadtgebiet ausgeweitet, sodass die E-Flotte (allen voran kommen VDL-Fahrzeuge zum Einsatz) an besagten 190 künftig intelligent gesteuerten Schnellladepunkten laden kann. Das jährliche Einsparpotenzial des Amsterdamer Verkehrsbetriebs bei den Netz- und Energiekosten beziffert The Mobility House auf jährlich mehrere 100.000 Euro.

Der ChargePilot wird den Münchnern zufolge schrittweise zum Einsatz gebracht und werde dabei in ein bereits bestehendes städtisches Mobilitäts-Ökosystem eingebettet. Die Implementierung des Systems sei der nächste Schritt hin zu einem vollelektrischen Fahrplan in der niederländischen Hauptstadt und zahle auf das Ziel des Mobilitätsanbieters ein, bis 2025 keine Emissionen mehr mit seinen Bussen zu verursachen, heißt es weiter. Damit folgt der GVB den Auflagen der Stadt Amsterdam im Zuge des Aktionsplans „Saubere Luft“ und weiteren von der Stadt und dem Netzbetreiber festgelegten Regularien für die Ladevorgänge.

Konkret wird das Lade- und Energiemanagementsystem von The Mobility House mit den bestehenden Planungstools des GVB kommunizieren: „Die Schnittstelle (VDV 463) zum Betriebshofmanagement von PSI Transcom und zur Softwarelösung HASTUS von GIRO ermöglicht es den Systemen, wichtige Daten für den reibungslosen Betrieb der Elektrobusse auszutauschen. Dazu gehören beispielsweise der Füllstand der Batterie zur Ankunftszeit, der gewünschte Ziel-Ladezustand sowie der Bedarf zur Vorkonditionierung nach VDV 261 und ISO 15118. Mittels dieser Informationen können die gekoppelten Systeme die einzelnen Ladevorgänge steuern und überwachen sowie sicherstellen, dass jeder Bus bei Dienstbeginn zuverlässig einsatzbereit ist“, führt The Mobility House aus.

Man sei stolz, dass das Projekt am Amsterdamer Hauptbahnhof den GVB davon überzeugt hat, ChargePilot auch im restlichen Stadtgebiet einzusetzen und seine Elektrobusse intelligent zu laden, äußert Jan Winkler, Senior Business Development Manager von The Mobility House. „Wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter auszubauen und dabei noch viele weitere Leistungen unserer Software zum Einsatz zu bringen, wie z.B. die Optimierung der Ladeleistung auf Basis der aktuellen Strompreise.“

Quelle: Info per E-Mail