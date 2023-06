eMobility update: Fehlerhafter Autopilot bei Tesla / BMW i7 mit Heckantrieb / Tesla-Technik für Ford

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“ mit den wichtigsten News und Highlights der Elektromobilität! Das sind nach dem Pfingstwochenende die Themen: BMW bringt i7 mit Heckantrieb im Juli ++ Ford verbaut bald Ladeport von Tesla ++ Tesla Model Y meistverkauftes Auto ++ Tesla-Datenleck offenbart Probleme beim „Autopilot“ ++ Und Ladenetz für E-Roller in Stuttgart ++

#1 – BMW bringt i7 mit Heckantrieb im Juli

BMW wird das Angebot seines vollelektrischen i7 ab Juli um ein neues Basismodell erweitern. Der neue BMW i7 eDrive50 bietet eine Höchstleistung von 335 kW und kommt auf eine Reichweite von 575 bis 611 Kilometer. Das maximale Drehmoment mit einem Elektromotor an der Hinterachse liegt bei 650 Newtonmeter, womit das neue Basismodell in 5,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen kann.

#2 – Ford verbaut ab 2025 Ladeport von Tesla

Überraschende Kooperation in Nordamerika: Ford wird in seinen neuen Elektrofahrzeugen ab 2025 den Ladeanschluss von Tesla verbauen. Schon ab dem Frühjahr 2024 sollen die Stromer des Herstellers über die eigenen Dienste FordPass und Ford Pro Intelligence per Adapter auf Tesla-Supercharger in den USA und Kanada zugreifen können. Das gaben die CEOs beider Unternehmen in einem aufgezeichneten Gespräch bekannt

#3 – Tesla Model Y ist meistverkauftes Auto

Mit dem Tesla Model Y war im ersten Quartal 2023 erstmals ein Elektromodell das meistverkaufte Auto der Welt. Das geht aus Zahlen von JATO Dynamics hervor. Demnach kam das Tesla Model Y in den ersten drei Monaten dieses Jahres auf 267.200 verkaufte Einheiten. Das entspricht einem Zuwachs von 69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

#4 – Tesla-Datenleck: Probleme beim Autopilot

In einem anderen Bereich häufen sich dagegen die Probleme: Sogenannte „Phantombremsungen“ sind zahlreichen Tesla-Fahrern gut bekannt, wenn das Fahrzeug im Autopilot überraschend stark verzögert. Ein Datenleck legt nahe, dass Tesla mit seinem Fahrerassistenzsystem größere technische Probleme hat als bisher gedacht – und auch Unfälle auf den „Autopilot“ zurückzuführen sind.

#5 – Neues Ladenetz für E-Roller in Stuttgart

Die Stadtwerke Stuttgart errichten zusammen mit dem Unternehmen Leon Mobility ein Ladenetz für E-Roller. Bis Anfang 2024 sollen insgesamt 55 Ladestationen im Stadtgebiet aufgebaut werden. Zugleich werden alle 200 Fahrzeuge des Stadtwerke-eigenen E-Roller-Sharings für das Laden umgerüstet.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>