Italien: Rampini setzt über Consip bis zu 280 E-Busse ab

Der italienische Elektrobus-Hersteller Rampini hat eine von der Beschaffungsstelle Consip organisierte Ausschreibung über die Lieferung von bis 280 elektrischen 8-Meter-Bussen gewonnen. Der Vertrag ermöglicht es öffentlichen Verwaltungen, E-Busse mit oder ohne spezifische Anpassungen zu kaufen.

Die Vereinbarung wird im Juni 2023 in Kraft treten und erlaubt Hersteller Rampini, seinen 8-Meter-Elektrobus Rampini Eltron im großen Stil zu verkaufen. Das Modell ist als zwei- oder dreitürige Version mit Platz für bis zu 48 Passagiere erhältlich. Es verfügt über einen E-Motor mit 230 kW Leistung und eine Batterie mit 280 kWh Kapazität, die laut Hersteller reale Reichweiten von über 200 Kilometern erlaubt.

Rampini baut den Kleinbus in seinen Werken in Passignano sul Trasimeno – und hat im Rahmen des Vertrags mit Consip zugesagt, auf Wunsch Varianten bei den Farben und Lackierungen, bei der Zusatzausstattung (Cockpit und Fahrgastraum), der Sicherheitsvorrichtung, den Fahrassistenzsystemen und der Wartung anzubieten. Bei den über die Beschaffungsstelle Consip gekauften Fahrzeugen können öffentliche Verwaltungen auf Fördermittel aus dem nationalen Plan für Aufbau und Resilienz (PNRR) der EU zählen.

„Die Consip-Ausschreibung stellt dank der PNRR-Mittel eine einzigartige Gelegenheit für eine echte Energiewende im öffentlichen Verkehr dar. Wir sind stolz darauf, zu diesem Übergang beizutragen, indem wir ausschließlich in Italien hergestellte Busse anbieten“, äußert Firmenpräsident Franco Rampini. Das Modell Eltron (…) sei ein Konzentrat von Technologie im Dienste der ökologischen Nachhaltigkeit. „Heute ernten wir die Früchte der Investitionen, die wir im Laufe der Jahre getätigt haben, um die Produktion zu modernisieren und zu einer treibenden Kraft und einer Gelegenheit zu werden, das italienische Industriegefüge zu reaktivieren.“

Im September 2022 hatte Rampini übrigens neben den Eltron und einer noch kürzeren Variante (dem 6-Meter-Bus Sixtron) auch einen acht Meter langen Brennstoffzellenbus vorgestellt. Der Hydron bietet ebenfalls Platz für bis zu 48 Passagiere, dabei aber eine Reichweite von 450 Kilometern. Die Brennstoffzelle an Bord kommt auf eine Leistung von 30 kW, der in der Hinterachse verbaute Antrieb jedoch auf bis zu 230 kW in der Spitze.

„Vor einigen Jahren haben wir eine präzise und für die damalige Zeit ungewöhnliche Entscheidung getroffen: keine Dieselbusse mehr zu bauen“, sagte Geschäftsführer Fabio Magnoni seinerzeit anlässlich der Präsentation des Trios. „Damals ließ sie in der Branche einige Zweifel aufkommen. Die Produktpalette, die wir heute präsentieren, ist das Ergebnis von Investitionen in Forschung und Innovation. Nachhaltig zu sein, ist nicht nur ein Wettbewerbsfaktor, sondern auch eine Möglichkeit, auf dem Markt zu bestehen und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.“

