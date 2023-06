Neue Ladeparks an Flughäfen in Finnland und Litauen

In Litauen und Finnland werden die Lademöglichkeiten für E-Autos an Flughäfen kräftig ausgebaut. An den litauischen Flughäfen Vilnius, Kaunas und Palanga sollen in den kommenden Jahren insgesamt rund 170 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge installiert werden.

Dabei wird es sich laut der Mitteilung des Flughafenbetreibers LTOU hauptsächlich AC-Lader, aber auch einige DC-Lader handeln. Das sei eine der Anforderungen der internationalen Ausschreibung für den Betreiber der Parkplätze, die derzeit von litauischen Flughäfen durchgeführt wird – mit dem Ziel, Flugreisenden mehr Komfort zu bieten. Da es vorrangig um Ladevorgänge während der Reisezeit geht, ergeben die überwiegend langsamen AC-Ladepunkte Sinn.

Aber: 42 AC-Ladepunkte sind auch auf einem Kurzzeitparkplatz vor dem neuen Abflugterminal in Vilnius geplant, das 2025 eröffnen soll. Dort sind auch acht Schnellladepunkte mit mindestens 75 kW geplant. 40 AC-Ladepunkte sollen auf den Langzeitparkplätzen in Vilnius entstehen. In Kaunas sind 54 Ladepunkte (davon 8x mind. 75 kW) geplant, in Palanga 30 Ladepunkte (davon 2x mind. 75 kW). Derzeit gibt es 18 Ladestationen auf Parkplätzen, die von LTOU verwaltet werden, darunter vier in Vilnius und weitere 14 in Kaunas.

Am Flughafen Helsinki hat Finair unterdessen zwei neue Parkhallen eröffnet, wodurch die Anzahl der Lademöglichkeiten am Airport der finnischen Hauptstadt um 250 auf nun 350 gestiegen ist. In der Parkhalle P2 ist die gesamte dritte Etage für das Laden von Elektroautos reserviert. Weitere neue Ladepunkte befinden sich im Bereich „P1 Premium“.

