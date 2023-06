EnBW eröffnet HPC-Park an der A9

Die EnBW hat an der A9 in Schleiz im Südosten Thüringens einen neuen Schnellladepark in Betrieb genommen. Er verfügt über 16 HPC-Ladepunkte mit jeweils bis zu 300 kW Leistung und kann bei Bedarf auf 32 Ladepunkte ausgebaut werden.

Da es sich – wie bei den „HyperHubs“ der EnBW üblich – um den Alpitronic Hypercharger HYC300 handelt, verteilen sich die 16 Ladepunkte auf derzeit acht Säulen, für die 32 Ladepunkte kann später auf 16 Säulen mit jeweils zwei CCS-Anschlüssen erweitert werden. Sprich: Mit den maximal angegebenen 300 kW können nur acht E-Autos laden: Sind beide Ladepunkte einer Säule belegt, werden die 300 kW aufgeteilt. Zwei der acht Säulen verfügen zudem über einen CHAdeMO- und AC-Anschluss. Auf ersten Bildern des Standorts ist jedoch kein Dach mit PV-Anlage zu sehen.

Der neue Standort in Schleiz ist laut der EnBW „optimal an das Fernverkehrsnetz angebunden“ und liegt in etwa in der Mitte zwischen Berlin und München und zwischen Leipzig und Nürnberg. Während sich die EnBW bei solchen Ladeparks oft in der Nähe bestehender Infrastruktur wie Tankstellen oder Fast-Food-Restaurants ansiedelt, handelt es sich in Schleiz bei dem Gewerbegebiet um eine Fläche, die derzeit erst bebaut wird. Daher wird erst „demnächst“ in direkter Nachbarschaft ein Café zur Verfügung stehen. Wohl auch aufgrund der Lage wird es auch eine Lounge mit Sitzgelegenheiten geben, die Kunden während des Ladevorgangs nutzen können. Neben einem dauerhaft geöffneten WC wird es dort auch Bio-Snacks und Getränke geben.

Während die Verpflegung vor Ort noch ausbaufähig scheint, ist die Ladeinfrastruktur bei den Schnellladern reichlich vorhanden: Direkt neben der neuen EnBW-Anlage sind auch 40 Supercharger von Tesla in Betrieb. An den V3-Säulen können Teslas mit bis zu 250 kW laden. Der Tesla-Standort in Schleiz ist auch für Fremdmarken geöffnet.

In Thüringen betreibt die EnBW bereits an der A4 in Rüdersdorf (Nähe Gera) einen großen Schnellladepark.

