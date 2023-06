INIT mit Lade-Projekten in Belgien, Israel und Senegal

Die in Karlsruhe ansässige INIT-Gruppe meldet, dass das Lademanagementsystem MOBILEcharge ihrer Tochter CarMedialab nun auch von Verkehrsunternehmen in Belgien, Israel und im Senegal geordert wurde. In Deutschland arbeiten unter anderem Rhein-Neckar-Verkehr und die Leipziger Verkehrsbetriebe mit dem System.

Die INIT-Gruppe hat ein integriertes Gesamtsystem kreiert, das „alle betrieblichen Anforderungen der E-Mobilität abdecken“ soll, um E-Busse wirtschaftlich einführen und effizient betreiben zu können. Zentrale Bausteine sind dabei das Lademanagementsystem MOBILEcharge und das Depotmanagementsystem MOBILE-DMS. Ersteres haben nach Kunden wie Rhein-Neckar-Verkehr und den Leipziger Verkehrsbetrieben nun auch Akteure in Belgien, Israel und Dakar bestellt.

Ein Projekt in der senegalesischen Hauptstadt Dakar ist dabei das erste der INIT-Gruppe in Afrika. Dort sei der Verkehrsbetrieb Dakar Mobilité dabei, mithilfe eines Bus Rapid Transit-Projekts das öffentliche Busnetz zu elektrifizieren, teilt die INIT-Gruppe mit. Im Rahmen des Projekts sollen bis 2025 circa 150 Elektrobusse eingesetzt werden. In Israel will INIT in einem Projekt mit dem dortigen Ministry of Transport and Road Safety und Ayalon Highways „Hunderte von Ladepunkten für E-Busse“ mit dem Lademanagement anbinden. Nach und nach sollen anschließend „zahlreiche Ladepunkte“ in den Depots des ganzen Landes integriert werden.

Dritter Auftraggeber binnen weniger Wochen ist den Karlsruhern zufolge die Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), einer der größten ÖPNV-Betreiber in Belgien. Mit diesem hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge kürzlich einen Rahmenvertrag für MOBILEcharge geschlossen, wonach innerhalb von zehn Jahren bis zu 1.000 E-Busse und 500 Ladeeinrichtungen von verschiedenen Herstellern integriert werden sollen. Noch in diesem Jahr sollen 50 mit dem System gesteuerte Ladepunkte für bis zu 100 Fahrzeuge im Depot Marly entstehen.

„Schon jetzt wird MOBILEcharge bei zahlreichen Unternehmen in Europa und den USA zum intelligenten Lademanagement verwendet“, teilt INIT mit. Tochter CarMedialab habe sich bei Aufbau und Anbindung komplexer Systemlandschaften einen Namen gemacht und setze auf Interoperabilität und die Entwicklung offener Systeme und (VDV-)Schnittstellen.

pressebox.de