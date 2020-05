Leipziger Verkehrsbetriebe bestellen 21 E-Busse bei VDL

Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben die ersten Elektrobusse für den Einsatz im Liniendienst bestellt. Den Zuschlag erhielt der niederländische Hersteller VDL Bus & Coach, der bis zum Ende dieses Jahres 21 E-Busse nach Leipzig liefern soll.

Der Einsatz der elektrischen 12-Meter-Busse von VDL ist auf den Linien 74, 76 und 89 geplant. Zudem ist eine Erweiterung um die Gelenkbuslinie 60 in Vorbereitung. Die Ausschreibung der geplanten Elektro-Gelenkbusse soll noch 2020 erfolgen, die Lieferung bis zum Jahr 2022.

Auf die technischen Daten der bestellten Fahrzeuge geht die LVB in der Mitteilung nicht ein. Auch das Ladekonzept wird nicht näher beschrieben. VDL hat mit dem Citea SLF Electric einen 12 Meter langen Niederflurbus im Angebot – solche Fahrzeuge sind etwa bereits in Münster unterwegs. Mit dem Citea SLFA 181 Electric bieten die Niederländer auch einen 18,1 Meter langen elektrischen Gelenkbus für die weitere Ausschreibung – Der E-Gelenkbus wird etwa in Osnabrück eingesetzt. Die Citea-Electric-Modelle können per Kabel im Depot, aber auch unterwegs per Pantograf geladen werden.

Der LVB-Aufsichtsrat hat bereits 2018 nach einer Machbarkeitsstudie den schrittweisen Einstieg in die Beschaffung von Elektrobussen beschlossen, wie Ronald Juhrs, LVB-Geschäftsführer Technik und Betrieb, sagt. Die derzeitige Technologie- und Marktlage ermögliche noch keinen Totalverzicht auf Dieselantriebe. Die Beschaffung soll laut der LVB-Mitteilung mit Dieselbussen „höchster Abgasnormen und effizienter Antriebstechnik, um weiter die Emissionen im Verkehr zu reduzieren“ ergänzt werden – die Rede ist von 50 neuen Dieselbussen.

Bei der Beschaffung wird die LVB vom Bund und vom Land unterstützt. Während die Förderung aus Berlin nicht genau angegeben wird, fördert der Freistaat Sachsen den Kauf von 16 Standard-Gelenkomnibussen und 34 Standard-Linienomnibussen mit 4,3 Millionen Euro.

