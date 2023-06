Göteborg: Renova ordert H2-Lkw-Flotte bei H2X

Das schwedische Abfall- und Recyclingunternehmen Renova hat den australischen Entwickler H2X mit der Lieferung einer H2-Lkw-Flotte zum Einsatz in der schwedischen Stadt Göteborg beauftragt. Die Bestellung hat laut H2X einen Wert von bis zu 240 Millionen Schwedischen Kronen (rund 20,6 Millionen Euro).

H2X konnte sich nach eigenen Angaben in einer Ausschreibung von Renova den Zuschlag in zwölf von 13 ausgeschriebenen Kategorien sichern. Diese decken sowohl die 18- als auch die 26-Tonnen-Fahrzeugklasse ab und umfassen eine Reihe von Lkw-Konfigurationen, darunter Kipper, Müllverdichter, Hakenlifte und Kranlader. Eine genaue Anzahl der zu liefernden H2-Lkw nennen die Australier allerdings nicht. Es werde sich aber „um die größte Flotte ihrer Art in Schweden handeln“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Der Auftrag im Wert von umgerechnet rund 20,6 Millionen Euro sieht die Entwicklung und den Bau der Fahrzeuge binnen der nächsten drei Jahre vor. Sie sollen in Schweden bei Tochter H2X Gothenburg AB montiert werden. Diese agiert auch als Vertragspartnerin von Renova.

„Die Auszeichnung von Renova AB und der Stadt Göteborg ist ein Beweis für die herausragenden Produkte und den Service von H2X Global für seine Kunden beim Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen“, äußert Bill Moss, H2Xs Head of Sales & Marketing. Diese Anerkennung bestätigt die führende Rolle von H2X Global im Vergleich zu anderen OEMs bei der Erreichung des Ziels, den kommerziellen Transport- und Abfallsektor zu dekarbonisieren.“

Es handelt sich bereits um den zweiten Auftrag von Renova an H2X: Im vergangenen Jahr sicherte sich H2X in einer kleineren Ausschreibung über fünf Fahrzeugklassen schon den Zuschlag für die Kategorien der Fahrzeuge mit 3,5 Tonnen, 5 Tonnen und 18 Tonnen im Wert von bis zu 70 Millionen Schwedischen Kronen (rund 6 Millionen Euro). In allen Fällen wird Renova als städtischer Abfallentsorger im Besitz von zehn Gemeinden in Westschweden für den Betrieb der Fahrzeuge verantwortlich sein. Dazu soll im ersten Quartal 2024 eine Wasserstoff-Tankstelle in der Nähe des Renova-Depots eröffnet werden.

H2X hatte seinerseits 2020 angekündigt, in Australien eine Reihe von lokal produzierten Brennstoffzellen-Fahrzeugen anbieten zu wollen. Zunächst wurde ein H2-SUV angekündigt, um welches es inzwischen aber wieder ruhig geworden ist. Die Nutzfahrzeuge, die von Anfang an Teil der Planungen waren, werden nun offenbar vorangetrieben.

Im April 2022 hatte H2X zum Beispiel auch mit der Verwaltung der schwedischen Stadt Trelleborg eine Absichtserklärung über eine gemeinsame Initiative für Wasserstofffahrzeuge unterzeichnet. Vor einem Jahr starete zudem eine Kooperation mit KTM Technologies aus Österreich. H2X Global hat nach eigenen Angaben Niederlassungen in Australien, Malaysia, Indien und „ganz Europa“.

h2xglobal.com