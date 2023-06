New Flyer liefert 186 E-Busse nach Toronto

Die Toronto Transit Commission (TTC) hat mit dem nordamerikanischen Hersteller New Flyer einen Rahmenvertrag für die Lieferung von bis zu 621 Batteriebussen abgeschlossen. Konkret bestellt hat der ÖPNV-Betreiber bereits 186 Exemplare.

Die Bestellung umfasst 186 Exemplare des New-Flyer-Modells Xcelsior Charge NG mit rund 12 Metern Länge. Der Rahmenvertrag beinhaltet zudem eine Option für weitere 435 Einheiten des Modells. Der Vertrag läuft über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Laut der Mitteilung der „New Flyer“-Muttergesellschaft NFI Group beinhaltet dieser auch die Optionen für andere Behörden in Ontario, eigene Vereinbarungen mit New Flyer für bis zu 550 Busse über einen Zeitraum von vier Jahren abzuschließen.

Der ÖPNV-Betreiber hatte bereits 2022 mehr als 200 Hybridbusse vom Typ Xcelsior in der zwölf- und 18-Meter-Ausführung gekauft. Laut New Flyer enthält der Vierjahresvertrag Optionen für bis zu 263 weitere 12-Meter-Hybrid-Elektrobusse beziehungsweise 100 18-Meter-Busse. Zudem hatte TTC 25 rein elektrische Busse von New Flyer im Rahmen eines Pilotprogramms getestet.

„Wir sind stolz auf die Leistung des aktiven Betriebstests und freuen uns, die New Flyer-Flotte bei TTC zu erweitern“, sagt Chris Stoddart, Präsident von North American Bus and Coach, NFI. „Die Möglichkeit für TTC, gemeinsame mit New Flyer eine Flotte mit verschiedenen Antriebssystemen aufzubauen, spricht für unser Design und unsere Supportfähigkeit.“

TTC will bis 2040 klimaneutral unterwegs sein. Die fixe Bestellung bei New Flyer ist Teil der Beschaffung von 340 neuen Elektrobussen für Toronto bis 2025. Im April wurde bekannt, dass die Stadt mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung 700 Millionen kanadische Dollar in neue E-Busse investieren will. Das sind umgerechnet rund 465 Millionen Euro.

