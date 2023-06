Albert Heijn stellt Flotte in Rotterdam auf E-Antriebe um

Die niederländische Einzelhandelskette Albert Heijn nutzt ab sofort auch im Zentrum von Rotterdam für die Lieferung von Lebensmitteln nach Hause sowie die Versorgung ihrer Geschäfte ausschließlich Elektrofahrzeuge. Im vergangenen Jahr erfolgte dieser Schritt bereits in Den Haag.

Die in der Region Rotterdam eingesetzten Elektro-Lkw von Albert Heijn fahren vom Distributionszentrum in Pijnacker ab, wo sich dem Unternehmen zufolge „die größte Schnellladestation für Elektro-Lkw in den Niederlanden“ befindet.

Wie viele E-Lkw die Einzelhandelskette nun einsetzt und von welchen Herstellern diese stammen, wird nicht präzisiert. Zur Ladeanlage gibt Albert Heijn immerhin preis, dass ein Großteil des Stroms von mehr als 10.000 Sonnenkollektoren auf dem Dach des Distributionszentrums erzeugt wird und dass der gut 2.000 Quadratmeter große Schnellladeplatz über zwölf Säulen verfüge, an denen jeweils mit 350 kW geladen werden kann.

Bei der Elektrifizierung-Offensive steht nun zunächst das Stadtzentrum von Rotterdam im Fokus. Bis Ende 2024 sollen dann auch Kunden und Geschäfte in ganz Rotterdam emissionsfrei beliefert werden. Die Städte Utrecht und Amsterdam will Albert Heijn in der zweiten Jahreshälfte 2023 folgen lassen. „Den Verkehr nachhaltiger zu gestalten, ist für uns ein wichtiger Pfeiler. Mit mehr elektrischen Kilometern in unseren Städten können wir leiser und sauberer fahren“, äußert Constantijn Ninck Blok, Direktor für Logistik und Lieferkette bei Albert Heijn.

In Den Haag läuft der Zulieferverkehr bereits rein elektrisch ab. Auch in der 2022 zu diesem Anlass publik gemachten Mitteilung äußerte Albert Heijn nur, in der kommenden Zeit die Anzahl von E-Lkw und E-Lieferwagen erweitern zu wollen – ohne konkrete Fahrzeugmodelle zu nennen. Ein seinerzeit veröffentlichtes Pressebild zeigte jedoch die Bandbreite der Gefährte vom elektrischen Leichtkraftwagen über einen Fiat Ducato mit Kofferaufbau bis hin zu größeren Verteil-Lkw von DAF und Mercedes-Benz. Bei Letztgenanntem handelte es sich um einen eActros. Das zu Rotterdam mitgelieferte Foto zeigt einen elektrischen Volvo-Lkw.

