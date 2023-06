Amperio holt Experten für digitale Werbung ins Boot

Das Kölner Fachplanungsbüro Amperio und das Technologieunternehmen Factor Eleven bringen gemeinsam mehr Werbefläche auf Ladesäulen. Im Rahmen einer Partnerschaft sollen letztere mit 75 Zoll großen Displays für Reklame ausgestattet werden.

Amperio installiert wie berichtet an 101 Standorten in Deutschland die Ultra-Schnellladelösung ChargePost von ADS-TEC, die auch einen Batteriespeicher beinhaltet. Nach Angaben des Unternehmens bleibe das Potenzial, „zielgerichtet eigene Werbung mit aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten an den Displays der Ladepunkte auszuspielen“ oft ungenutzt.

Das soll sich im Rahmen der Zusammenarbeit mit Factor Eleven ändern. Alle ChargePosts im oben genannten Projekt sollen ein oder zwei rund zwei Meter hohe Displays als digitale Werbeflächen erhalten. Factor Eleven unterstützt Standortbetreiber bei der Ausspielung der Werbeformate und vermittelt die Werbefläche gleichzeitig an das eigene Werbenetzwerk.

„Mit Factor Eleven als digitale Werbeplattform mit lokalem Fokus auf dem Markt und leistungsstarken, digitalen Medienprodukten können wir gemeinsam neue Märkte im Bereich [Digital out of Home] DOOH erschließen“, sagt Denise Kasimir, Projektmanagerin Digital out of Home bei Amperio. „Das Thema digitale Außenwerbung an unserer Schnellladeinfrastruktur und den Screens eröffnet Marken und Werbetreibenden ganz neue Möglichkeiten.“

amperio.eu