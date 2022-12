ADS-TEC Energy schließt Rahmenvertrag mit Amperio

ADS-TEC Energy, Anbieter von batteriegestützter Ultra-Schnellladetechnologie, hat einen Rahmenvertrag mit dem Kölner Fachplanungsbüro Amperio für den Ausbau von Schnellladeinfrastruktur in Deutschland geschlossen. Der erste gemeinsame Standort befindet sich in Limburg an der Lahn.

Im Rahmen eines Pilotprojekts will Amperio die Ultra-Schnellladelösung ChargePost von ADS-TEC 2023 flächendeckend an 101 bereits vertraglich gesicherten, öffentlichen Standorten installieren, wie es in Mitteilungen der beiden Unternehmen heißt. Amperio will mit dem Vorhaben das Schnellladenetz in Deutschland ausbauen und hat sich für die genannten 101 Standorte bereits die entsprechende Anzahl an ChargePosts gesichert.

Die Installation und Inbetriebnahme des ersten ChargePost in Limburg an der Lahn stehe für den Start der Zusammenarbeit, so ADS-TEC Energy. Die Ladestation, die in einem öffentlichen Parkhaus am ICE-Bahnhof Limburg-Süd verortet ist, soll auch im Rahmen des ÖPNV zum Schnellladen von E-Fahrzeugen im On-Demand-Shuttle-Verkehr LahnStar der Stadt Limburg genutzt werden. Bisher waren die LahnStar-Fahrzeuge immer wieder an der nahegelegenen Fastned-Station anzutreffen.

Bei der ChargePost handelt es sich um eine „All in one“-Ladestation, die zwei DC-Ladepunkte, Batteriespeicher, Leistungselektronik und Klimatisierung in einem System vereint. Auf weniger als zwei Quadratmetern Grundfläche sollen Ladeleistungen bis 300 kW DC möglich sein, ohne dass ein 300-kW-Netzanschluss vorhanden sein muss. Der Pufferspeicher ist je nach Variante 144 oder 201 kWh groß.

„Um den stark wachsenden Energiebedarf an regenerativem Fahrstrom decken zu können, benötigen Fahrer von rein Batterie-elektrischen Fahrzeugen mehr DC- und HPC-Ladepunkte. Diese müssen trotz begrenzter Netzkapazität schnell installiert werden können“, sagt Amperio-Geschäftsführer Oliver P. Kaul.

Slate Asset Management („Slate“), eine globale alternative Investment Plattform für Sachwerte, wird die Finanzierung der Vereinbarung übernehmen. Das verwundert nicht, denn Slate ist seit Juli Mehrheitseigentümer bei Amperio.

