Karim Donnez löst Jochen Zeitz als LiveWire-CEO ab

Führungswechsel bei LiveWire, der Elektromotorrad-Marke von Harley-Davidson: Karim Donnez wird mit Wirkung zum 12. Juni 2023 zum neuen CEO berufen und löst in dieser Funktion Jochen Zeitz ab, der aber Chairman der LiveWire Group bleiben wird.

Donnez kommt von Bombardier Recreational Products (BRP) zu LiveWire. Zuvor war er für Rio Tinto und für Accenture tätig. Er soll als „unternehmerische Führungspersönlichkeit mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Förderung von transformativem Wachstum durch Strategieentwicklung und -umsetzung“ agieren, wie es Jochen Zeitz ausdrückt, der bisher die Positionen als Chairman und CEO parallel inne hatte.

„Nach dem erfolgreichen Aufbau von LiveWire als Marke und der Notierung des Unternehmens an der NYSE freue ich mich, den Staffelstab an Karim weiterzugeben und ihn als neuen CEO von LiveWire willkommen zu heißen, nachdem wir einen umfassenden globalen Suchprozess durchgeführt haben“, wird Zeitz in der LiveWire-Mitteilung zum Personalwechsel weiter zitiert.

LiveWire war zunächst der Modellname der ersten elektrischen Harley, wurde aber später zum Namen der ganzen Elektro-Submarke. Die Harley-Davidson LiveWire – für den US-Markt erstmals enthüllt 2019 – wurde in diesem Zuge in LiveWire One umbenannt.

In diesem Frühjahr startete Harley-Davidson mit seiner Elektromotorrad-Marke LiveWire auch in Europa. Die LiveWire One ist seit Mitte März in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und in Großbritannien reservierbar. Die Auslieferungen laufen seit April.

businesswire.com