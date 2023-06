Lotus und Hedin Mobility Group schließen Vertriebspartnerschaft

Lotus wird seinen vollelektrischen Eletre in Schweden und den Niederlanden über die Hedin Mobility Group vertreiben. Eine entsprechende Partnerschaft haben beide Unternehmen nun geschlossen.

Die Vereinbarung umfasst den Verkauf von Lotus-Fahrzeugen sowie damit verbundene Aftermarket-Dienstleistungen. In Schweden wird Hedin Bil die Marke Lotus in Göteborg vertreten, während Hedin Automotive in den Niederlanden als offizieller Vertreter der Marke in Amstelveen, Veghel und bald auch in der Region Rotterdam fungieren wird.

„Mit der Hedin Mobility Group haben wir einen etablierten und professionellen Handelspartner gefunden, der unser bestehendes Vertriebsnetz sowohl in Schweden als auch in den Niederlanden weiter stärken wird“, sagt Niels de Gruijter, Executive Director Lotus Cars Europe. „Wir freuen uns sehr, dass die Hedin Mobility Group uns auf dieser abenteuerlichen Reise begleiten wird, die wir nun mit der Einführung des neuen Lotus Eletre beginnen.“

Der Lotus Eletre kann bereits online bestellt werden und ab diesem Monat steht das Elektromodell in den Hedin-Showrooms in Schweden und den Niederlanden. Die Auslieferungen an Kunden sollen im Juli beginnen.

In Deutschland ist der E-SUV ab 95.990 Euro zu haben, wobei die beiden höheren und zum Teil stärkeren Varianten deutlich teurer sind. Der Eletre S startet etwa bei 120.990 Euro. Das Basismodell hat einen 450-kW-Antrieb an Bord und der 112-kWh-Akku ermöglicht eine Reichweite von 600 Kilometern. An einer entsprechend leistungsfähigen Schnellladestation soll der Eletre seinen Akku in 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden können.

In China ist das Elektrofahrzeug bereits seit Ende März erhältlich. Hedin Mobility Group ist unter anderem für den Vetrieb von BYD-Fahrzeugen auf dem deutschen Markt verantwortlich.

Quelle: Infos per Mail