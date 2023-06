UTA Edenred erleichtert den Umstieg auf E-Mobilität

Um die Mobilitätswende weiter voranzutreiben, müssen Firmenflotten in Zukunft umweltfreundlicher werden. Als Mobilitätsanbieter hat sich UTA Edenred frühzeitig auf diese Entwicklung eingestellt und die Multi-Energy-Lösung UTA eCharge auf den Markt gebracht. Mit ihr wird die bargeldlose Stromversorgung von Elektro- und Hybridfahrzeugen zum Kinderspiel.

Obwohl Verbrennungsmotoren in den kommenden Jahren nicht komplett aus den Fuhrparks verschwinden werden, geht der Trend eindeutig zur Elektrifizierung von Flotten. Als einer der führenden Mobilitätsexperten unterstützt UTA Edenred mit einem Rundum-Mobilitätsangebot die Flottenmanager, zum Treiber nachhaltiger Mobilität zu werden, ohne dabei die Kosten aus dem Blick zu verlieren. Das Angebot reicht von der Versorgung von Kraftstoffen und dem Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen über Mautlösungen bis hin zu umfangreichen Fahrzeug- und Steuerservices, die Fuhrparks jeder Größe vielfältige Vorteile bieten.

UTA eCharge – Laden, tanken und mehr

Verbrenner und E-Fahrzeuge gemeinsam in einem Fuhrpark zu betreiben, gehört momentan zu den besonderen Herausforderungen im Übergang zur CO2- und schadstofffreien Mobilität. Hier bietet UTA eCharge

als Komplett-Ladelösung zahlreiche Vorteile. Sie kann für nur 2,95 Euro einfach zu jedem Tankkarten-Paket gebucht werden. Die Energieversorgung, sämtliche Kraftstoffarten und auf Wunsch auch Leistungen wie Mauten und Plus Services können so mit einer Karte bezogen und gesammelt abgerechnet werden.

Mit UTA eCharge erhalten die Kunden Zugang zu mehr als 415.000 öffentlichen Ladepunkten in 33 europäischen Ländern, von denen sich rund 73.000 allein in Deutschland befinden. Für die Suche nach Ladestationen und die Aktivierung von Ladepunkten steht Fahrern eine Smartphone-App zur Verfügung. Die Ladepunkte sind mit allen gängigen Elektrofahrzeugen kompatibel und ermöglichen normales, schnelles und ultraschnelles Laden (3,7 bis 300 kW). Dabei profitieren Flottenmanager von festen, einheitlichen Ladepreisen und können die anfallenden Fuhrparkkosten vorausschauend kalkulieren. Neben dem öffentlichen Laden ermöglicht die Lösung das Laden am Arbeitsplatz und künftig auch zuhause. So können die Fahrer immer dort laden, wo es nötig ist. Unterstützend steht UTA Edenred seinen Kunden auch bei der Planung und Installation einer eigenen Ladeinfrastruktur beratend zur Seite.

Move for Good – das Nachhaltigkeitsprogramm

Da Flottenmanager immer strengere Emissionsvorgaben erfüllen müssen, hat UTA Edenred seine umweltfreundlichen Produkte und intelligenten Mobilitätslösungen wie UTA eCharge jetzt in ein nachhaltiges Gesamtkonzept eingebettet, mit dem die Kunden ihren Umstieg auf eine klimafreundlichere Mobilität schneller vorantreiben können und dabei stets wirtschaftlich bleiben. Mit dem Nachhaltigkeitsprogramm „Move for Good“ und dem neuen CO2-Ausgleichsprogramm „UTA Carbon Offset“ können Flottenmanager jetzt ganz einfach die Emissionen ihrer Fahrzeugflotten kompensieren.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!