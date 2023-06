ChargeUp liefert Betriebssoftware für Osloer Ladestationen

Das tschechische Unternehmen ChargeUp hat einen Großauftrag aus Norwegen erhalten. Das Unternehmen soll nach eigenen Angaben ein Steuersystem für den Betrieb für alle öffentlichen Ladestationen in Oslo liefern.

Die Software ChargeUp CPO dient der Überwachung und der Fernsteuerung der Ladestationen in Norwegens Hauptstadt. Sie wird als Software-as-a-Service (SaaS) in der Cloud betrieben und kann jede Anwendung von Drittanbietern integrieren.

Laut der ChargeUp-Pressemitteilung sollen die Tschechen ihre Lösung noch in diesem Sommer liefern und bereits installierte Systeme ablösen. Der Wechsel erfolgt, nachdem das Unternehmen eine Ausschreibung der Osloer Umweltbehörde gewonnen hat.

„Der Gewinn der Ausschreibung für die Stadt Oslo ist ein großer Erfolg für uns. Erstens, weil Oslo als die Welthauptstadt der Elektromobilität gilt – nirgendwo sonst gibt es so viele Elektroautos und nirgendwo sonst ist die Dichte der Ladeinfrastruktur so hoch wie in Oslo“, sagt Daniel Ševčík, CEO von ChargeUp. „Zweitens konnten wir uns im Ausschreibungsverfahren, das von Februar bis April lief, gegen die größten europäischen und globalen Anbieter durchsetzen, wobei die entscheidenden Kriterien dabei die Robustheit, Skalierbarkeit und Funktionalität der angebotenen Lösung waren.“

- ANZEIGE -

Die Umweltbehörde selbst wird in der Mitteilung mit folgender Begründung für die Ausschreibungsergebnisse zitiert: „Wir halten ChargeUp CPO für eine moderne und funktionale Lösung, die sofort einsatzbereit ist und über eine übersichtliche Benutzeroberfläche verfügt. Dadurch haben wir einen vollständigen Überblick über die Ladevorgänge und können die Stationen aus der Ferne bedienen. Der Auftragnehmer hat auch einen detaillierten Plan für das Projekt und dessen Umsetzung beigefügt.“

Der Auftrag hat eine Laufzeit von bis zu acht Jahren und umfasst alle bestehenden 2.300 öffentlichen Ladestationen in Oslo, sowie alle künftigen Ladestationen, die dort ans Netz gehen. Laut ChargeUp sind das rund 200 pro Jahr.

chargeup.de