eMobility update: Opel Astra Electric eingepreist / Skoda Enyaq iV 80x Coupé / MG4 Electic im Abo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Das sind heute die Highlights der Elektromobilität: Skoda launcht Coupé-Version des Enyaq iV 80x ++ MG4 Electric im Abo ++ Opel Astra Electric kostet rund 45.000 Euro ++ Nyobolt demonstriert Schnelllade-Technologie ++ Und eigener Stromtarif an der Ladesäule? ++

#1 – Skoda launcht Coupé-Version des Enyaq iV 80x

Skoda nimmt ab sofort in Deutschland Bestellungen für das mit Allradantrieb ausgerüstete Enyaq Coupé iV 80x an. Der Startpreis für diese Version liegt bei 56.650 Euro. Außerdem können Kunden ab sofort auch wieder die ebenfalls allradgetriebene SUV-Version Enyaq iV 80x bestellen – und das ab 51.150 Euro. Der Bestellstart für die SUV-Version des Enyaq iV 80x war bereits Mitte 2021.

#2 – MG führt Abo-Option für MG4 Electric ein

MG Motor bietet in Deutschland gemeinsam mit Arval ein Auto-Abo an. Als erstes Elektroauto ist der MG4 Electric in der Luxury-Variante für 499 Euro monatlich zu haben. Das Abo ist ab sofort über die Website von MG Motor Deutschland verfügbar.

#3 – Opel Astra Electric startet bei 45.060 Euro

Opel öffnet in Deutschland endlich die Bestellbücher für die rein elektrische Version des Astra. Und damit steht nun auch der Preis fest: Der Opel Astra Electric GS steht als Fünftürer für mindestens 45.060 Euro in der Liste. Im Leasing ist das Modell bereits ab 399 Euro monatlich erhältlich. Zum Vergleich: Der Plug-in-Hybrid der sechsten Astra-Generation kostet mindestens 35.800 Euro.

#4 – Nyobolt demonstriert Schnelllade-Technologie

Nyobolt hat einen Ladevorgang demonstriert, bei dem ein Fahrzeug mit einer 35 Kilowattstunden großen Batterie in weniger als sechs Minuten vollständig aufgeladen wurde. Die entsprechende Batterietechnologie soll ab dem kommenden Jahr skaliert werden. Konkret handelt es sich dabei um Akkus mit Anoden aus Niobium und Wolfram.

#5 – Eigenen Stromtarif an der Ladesäule nutzen?

Den eigenen Stromtarif von zuhause mit an die öffentliche Ladesäule nehmen? Diesen Traum evaluiert ein neues Pilotprojekt namens Mitnahme. Dabei arbeiten der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, der Ökostromanbieter LichtBlick, das IT-Startup decarbonize und Stromnetz Berlin zusammen. Fahrer von Elektrofahrzeugen, so die Idee, könnten auch an öffentlichen Ladesäulen zu dem von ihnen gewählten Stromtarif laden können.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>