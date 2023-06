MG Motor führt Abo-Option für MG4 Electric ein

MG Motor bietet in Deutschland gemeinsam mit Arval ein Auto-Abo an. Als erstes Modell steht der MG4 Electric des Modelljahres 2023 in der Luxury-Variante für 499 Euro monatlich bereit. Das Abo ist ab sofort über die Website von MG Motor Deutschland verfügbar.

Der chinesische Hersteller gibt an, bei dem Angebot namens MG Auto Abo powered by Arval vor allem „die kurz- und mittelfristige Mobilität“ im Auge zu haben. Damit ist einer begleitenden Mitteilung zufolge eine Laufzeit von bis zu 24 Monaten gemeint. Abonnenten erhalten nach Unterzeichnung des Abo-Vertrags ein Fahrzeug aus dem verfügbaren Bestand von MG Motor, wobei die Farbe dabei variieren könne, so MG Motor. Die Lieferung erfolgt dabei frei Haus. „Nach Ablauf der Vertragsdauer haben Kunden die Möglichkeit, entweder den Vertrag zu kündigen oder das Fahrzeug weiterhin zu den gleichen Konditionen zu nutzen. Dabei verlängert sich das Abo automatisch jeweils um einen Monat auf bis zu 24 Monate“, teilt der Autobauer mit.

Die im Vertrag inkludierten Leistungen umfassen neben Inspektionen, Wartung und Verschleißreparaturen auch Allwetterreifen, Rundfunkgebühren, Zustellkosten, Kfz-Steuer und die Hauptuntersuchung. Zusätzlich erhalten Kunden eine Haftpflichtversicherung plus Haftungsfreistellung für Voll- und Teilkaskoschäden sowie Pannenhilfe und Schadenmanagement durch Arval.

„Die Automobilbranche steckt mitten im größten Umbruch ihrer Geschichte“, kommentiert Jan Oehmicke, Vice President DACH bei MG Motor Europe. „Und nicht nur die Art der Mobilität wandelt sich, auch die Nutzung der Kundinnen und Kunden wird vielfältiger. Neben dem Kauf, der Finanzierung und dem Leasing als langfristige Mobilitätsformen bieten Auto-Abos kurzfristige und flexible Lösungen – und gewinnen stetig an Bedeutung. Dank unserer guten strategischen Partnerschaft mit Arval Deutschland bietet MG Motor jetzt auch ein an agile Lebensentwürfe anpassungsfähiges Auto-Abo. Kundinnen und Kunden profitieren so nicht nur vom direkten Draht zum Hersteller, sondern gleichzeitig auch von der flexiblen Mobilitätsform zu fairen und kalkulierbaren Kosten. Und das mit innovativen und qualitativ hochwertigen Fahrzeugen.“

Das einzige ab sofort im Abo verfügbare Modell, der MG4 Electric Luxury, ist ein 4,29 Meter langer Kompaktwagen und hat eine 64-kWh-Batterie sowie einen Elektromotor mit 150 kW an Bord. Die Reichweite gibt MG Motor mit bis zu 435 Kilometern an. Weitere Informationen zum neuen Modelljahr haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Nach Abzug des Herstelleranteils am Umweltbonus startet der neue Modelljahrgang des MG4 Electric in Deutschland in der Standard-Version ab 32.312,50 Euro. Der MG4 Electric Comfort ist ab 37.312,50 Euro und der MG4 Electric Luxury ab 39.312,50 Euro erhältlich.

news.mgmotor.eu, mg-auto-abo.arval.de