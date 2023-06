Carsharing-Anbieter Enjoy flottet neue Elektroautos ein

Der italienische Carsharing-Anbieter Enjoy hat 100 E-Autos in seine Flotte in Rom aufgenommen. Zuvor bestand das Angebot in der italienischen Hauptstadt ausschließlich aus Verbrenner-Modellen.

Konkret handelt es sich um das Modell XEV Yoyo des italienischen Start-ups XEV mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern. Die Geschwindigkeit ist auf 80 km/h begrenzt. Die Fahrzeuge können an normalen Ladestationen geladen werden, verfügen aber auch über einen Wechselakku. Laut der Eni-Mitteilung bieten einige Eni-Tankstellen den Batterietausch bereits an.

Enjoy ist eine Carsharing-Marke von Eni Sustainable Mobility und ein Free-Floating-Angebot. Die Fahrzeuge haben also keine festen Parkplätze oder Stationen, sondern können überall in der Stadt abgestellt werden. Das Laden der Fahrzeuge übernimmt der Anbieter selbst und verspricht, dass die Fahrzeuge immer einen Batteriestand von mindestens 30 Prozent haben.

„Das Carsharing-Angebot von Enjoy gibt es in Rom seit neun Jahren. In dieser Zeit hat es sich zu einem etablierten Service entwickelt, der den öffentlichen Nahverkehr ergänzt, die Mobilität der Bürger erleichtert und dazu beiträgt, die städtische Mobilität nachhaltiger zu gestalten“, sagt Stefano Ballista, CEO von Eni Sustainable Mobility.

Wie auch die anderen Autos der Enjoy-Flotte kostet die Buchung der kleinen Stromer 29 Cent die Minute, plus eine 1-Euro-Startgebühr. Enjoy hat insgesamt mehr als 3.000 Fahrzeuge im Angebot in Mailand, Turin, Bologna, Florenz und Rom.

