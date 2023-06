Enel X baut über 100 Ladepunkte an rumänischen Penny-Filialen

Enel X rüstet Penny-Supermärkte in Rumänien mit Ladestationen für Elektroautos aus. Insgesamt werden 64 Ladestationen mit je zwei Anschlüssen an Penny-Märkten aufgebaut, von denen 29 Stationen bereits errichtet wurden und die restlichen 35 noch in diesem Jahr in Betrieb gehen sollen.

Dabei handelt es sich um eine Mischung aus AC- und DC-Ladepunkten. Zumindest bei den 29 bereits installierten Stationen ist die Verteilung bekannt: Elf Ladesäulen sind DC-Lader mit bis zu 60 kW und zwei Ladepunkten, dazu wurden 18 AC-Lader mit zwei Ladepunkten à 22 kW aufgebaut.

Das Ladenetz von Enel X in Rumänien wächst damit auf fast 500 Ladepunkte an 63 Standorten des Landes. Enel X Way Romania betreibt auch einige 150-kW-Standorte. Im Rahmen der Penny-Kooperation sollen aber offenbar keine Ladepunkte dieser Leistungsklasse entstehen.

„Wir bauen unsere Infrastruktur für die Elektromobilität weiter aus, da die Fahrer von Elektro- und Hybridfahrzeugen immer häufiger Ladestationen in der Nähe ihrer Wohnorte oder der Orte, die sie regelmäßig aufsuchen, wünschen“, begründet Andrei Mihalciu, Manager von Enel X Way Romania, die Penny-Kooperation.

business-review.eu, romania-insider.com