Ebusco erhält Folgeauftrag von NIAG

Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) hat beim niederländischen Hersteller Ebusco 31 neue Elektrobusse bestellt. Damit hat Ebusco einen Folgeauftrag erhalten, noch bevor die ersten Fahrzeuge aus dem vorigen Auftrag ausgeliefert sind.

Die aktuelle Order für das Modell Ebusco 3.0 umfasst 19 Exemplare der Zwölf-Meter-Version und zwölf Einheiten der 18-Meter-Version. Die Solobusse verfügen über Batteriepakete mit mehr als 350 kWh, in den Gelenkbussen sind laut Ebusco über 500 kWh verbaut. Die Auslieferung dieser Busse ist für Ende 2024 geplant. Die 31 neuen Ebusco 3.0 werden von der NIAG in den Kreisen Wesel und Kleve eingesetzt.

Ende 2022 hatte die NIAG bereits zwölf Ebusco 3.0 in der 12-Meter-Ausführung bestellt. Deren Auslieferung ist nach wie vor für Ende 2023 geplant. Ebusco hat wie berichtet gerade mit der Übergabe der ersten Ebusco 3.0 aus der Serienproduktion begonnen – konkret an Transdev in den Niederlanden.

Wenn Ende 2024 die Fahrzeuge aus der aktuellen Bestellung ausgeliefert sind, werden also 43 elektrische Busse von Ebusco in Wesel und Kleve im Auftrag der NIAG unterwegs sein. Mit einem Busliniennetz von mehr als 2.200 Kilometern und 36,5 Millionen Fahrgästen pro Jahr ist die NIAG der größte Anbieter im öffentlichen Busverkehr am Niederrhein. „Im Jahr 2022 haben wir unsere ersten zwölf Ebusco 3.0 Zwölf-Meter-Busse bestellt, dieser Folgeauftrag über 31 Busse ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Elektrifizierung der gesamten Busflotte“, sagt Hendrik Vonnegut, Geschäftsführer der NIAG.

„Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns die NIAG mit diesem Folgeauftrag entgegenbringt“, ergänzt Patrick Oosterveld, Sales Director bei Ebusco. „Der 18-Meter-Bus Ebusco 3.0 wurde Ende vergangenen Jahres vorgestellt, und die Kombination aus hoher Fahrgastkapazität, extralanger Reichweite und extrem niedrigem Energieverbrauch ermöglicht es uns, einen noch größeren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.“

ebusco.com