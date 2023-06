EnBW-Tochter ChargeHere gibt Ladegarantie

Die EnBW-Tochter ChargeHere hat eine eher ungewöhnliche Marketing-Aktion gestartet. Das Unternehmen garantiert eine mindestens 99-prozentige Verfügbarkeit seiner Ladepunkte, andernfalls erhalten Kund:innen ihre monatliche Servicegebühr zurück.

Mit dem Zuverlässigkeitsversprechen in Form einer Ladegarantie will der Full Service-Anbieter für gewerbliche Ladeinfrastruktur ein Zeichen setzen „für das hohe Zuverlässigkeitsbedürfnis bei Ladeinfrastruktur“, wie es in der Mitteilung von ChargeHere heißt. Viele E-Mobilisten seien mit dem aktuellen Ladeerlebnis unzufrieden – was nicht ausschließlich am unzureichenden Ausbau der Ladepunkte liege, sondern auch an der fehlenden Zuverlässigkeit.

Geschäftsführer Konrad Benze bemüht in der Mitteilung den bekannten Vergleich, dass das Laden des E-Fahrzeugs genauso unkompliziert verlaufen müsse, wie das Tanken eines Verbrennungsmotors. „Ein reibungsloses Ladeerlebnis ist entscheidend, um Kunden zu überzeugen und ihr Vertrauen in die Elektromobilität zu stärken. Zuverlässigkeit und Qualität der einzelnen Ladesäulen sind dabei maßgebliche Punkte, die die Akzeptanz der Elektromobilität fördern“, so Benze. Da es nun eine Verfügbarkeitsgarantie bei ChargeHere gibt, traut Benze dem eigenen Ladesystem viel zu.

Über das eigens entwickelte AC-Ladesystem von ChargeHere haben wir bereits mehrmals berichtet. ChargeHere setzt (ähnlich wie Mahle mit dem chargeBIG-System) auf sehr einfache und schlanke Ladepunkte am Stellplatz, die von einer zentralen Steuerung kontrolliert werden. Mit der Logik eines zentralen Schaltschranks anstelle dezentraler Wallboxen an jedem Stellplatz soll der Aufbau einer Ladeinfrastruktur auf einem Parkplatz einfacher und günstiger sein – egal ob auf einem Mitarbeiter-Parkplatz eines Unternehmens, der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses oder sonstigen Gewerbeimmobilien. Dabei kann auch PV-optimiert geladen werden, sofern eine Solaranlage am Objekt installiert ist. Über das integrierte Lastmanagement hatte Benze auch bei seinem Auftritt bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ vor einem Jahr gesprochen.

presseportal.de