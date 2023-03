„Kosten sparen durch stabile Netze: Lastmanagement im Unternehmen“ – Konrad Benze von ChargeHere

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Das 2017 gegründete Unternehmen ChargeHere hat sich auf AC-Ladesysteme für große Parkflächen spezialisiert. Geschäftsführer Konrad Benze skizziert in unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“, wie und warum Unternehmen dabei auf ein gut durchdachtes Lastmanagement setzen sollten.

„Einzelne Wallboxen waren richtig und gut, heute werden aber zunehmend mehr Ladepunkte gefragt – häufig um oder über 20“, vergegenwärtigt Benze. Mit Blick auf die TCO-Rechnung bei Firmen betont der Geschäftsführer der zur EnBW gehörenden Gesellschaft, wie ein gut beherrschtes Lastmanagement dabei Kilowatt sowie einmalige und laufende Kosten einsparen kann.

Anhand von Kundenbeispielen liefert Benze in seinem Vortrag allerhand nützliche Anhaltspunkte für Fuhrparkmanager. So bezeichnet er eine Anschlussleistung von 190 kW als völlig ausreichend für 20 Ladepunkte. In einem von ChargeHere elektrifizierten Unternehmensparkhaus registrierten Benze und sein Team 2022 zudem eine Ladezeit und -leistung von durchschnittlich knapp 4 Stunden und 6 kW pro Tag, wobei „da Plug-in-Hybride mit ihren kleinen Batterien und oft einphasiger Ladung noch stark reinspielen“. Auch die effiziente Integration von Solarstrom ist beim Laden am Arbeitsplatz laut Benze möglich, wenn man „die Klaviatur des Lastmanagements gut beherrscht“.