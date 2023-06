Siemens eröffnet BEV-Zug-Depot in Offenburg

Siemens Mobility hat zusammen mit der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) eine neue Bahnbetriebswerkstatt in Offenburg eröffnet. In dem neuen Depot werden künftig die Siemens-Batteriezüge des Typs Mireo Plus B instandgehalten, die voraussichtlich ab Mitte Dezember 2023 im Netz 8 „Ortenau“ zum Einsatz kommen sollen.

Die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) hatte seit dem Jahr 2020 bei Siemens Mobility insgesamt 27 zweiteilige Batteriezüge des Typs Mireo Plus B mit jeweils 120 Sitzplätzen bestellt, zunächst war von 20 Einheiten für das Ortenaunetz die Rede. Der Batteriehybridantrieb ermöglicht es den Zügen auf Strecken mit und ohne Oberleitung zu fahren. Die Reichweite des Mireo Plus B beträgt im Batteriebetrieb unter realen Bedingungen circa 80 Kilometer.

Die 27 Fahrzeuge sollen im regionalen Schienenverkehr im Netz 8 Ortenau eingesetzt werden. Dieses Netz umfasst die Strecken Offenburg –Freudenstadt/Hornberg, Offenburg – Bad Griesbach, Offenburg – Achern, Achern – Ottenhöfen und Biberach (Baden) – Oberharmersbach-Riersbach. Das Netz umfasst Leistungen von rund zweieinhalb Millionen Zugkilometern pro Jahr. Bereits bei der Auftragsvergabe wurde verkündet, dass Siemens auch die Instandhaltung für 29,5 Jahre übernimmt.

Die Halle des Depots wurde von der SWEG innerhalb von 1,5 Jahren gebaut, sie wird nun ab Juni für 30 Jahre an Siemens Mobility vermietet. Die neue Bahnbetriebswerkstatt liegt im nordöstlichen Offenburger Bahnhofsgebiet und erstreckt sich auf 1.350 Quadratmeter, sie beinhaltet zwei Grubengleise, Dacharbeitsstände und einen durchgängigen Portalkran. Hinzu kommen ein 350 Quadratmeter und ein 200 Quadratmeter großes Nebengebäude mit Platz für Lagerflächen sowie Büro- und Sozialräume. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass Siemens Mobility die SWEG-Infrastruktur, beispielsweise die Außenwaschanlage, auf dem Gelände mitnutzen darf.

- ANZEIGE -

„Mit dem neuen Depot haben wir gemeinsam mit der SWEG ein neues Zuhause für nachhaltige Mobilität geschaffen“, sagt Johannes Emmelheinz, CEO Customer Services von Siemens Mobility. „Die Fertigstellung der neuen Betriebswerkstatt legt den Grundstein für den Betrieb unserer ersten Batteriezug-Flotte in Deutschland, die klimafreundlichen, lokal emissionsfreien Personenverkehr ermöglicht. Mit der vereinbarten Wartung und Instandhaltung der Züge sorgen wir langfristig für zuverlässigen und pünktlichen, regionalen Schienenverkehr.“ Das erklärte Ziel sei es, eine 100-prozentige Verfügbarkeit der Flotte über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen.

Außerdem unterzeichneten der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann sowie die SWEG-Geschäftsführer Tobias Harms und Thilo Grabo den Verkehrsvertrag für das Netz 8. Mit dem Vertrag überträgt das Land der SWEG den Betrieb des Netzes vom 10. Dezember 2023 an für 15 Jahre. „In der Ortenau beginnen wir von Dezember 2023 an in Baden-Württemberg das Batterie-elektrische Zeitalter für den regionalen Schienenverkehr. Die Fahrgäste sind bequem unterwegs in modernen, klimatisierten und barrierefreien Zügen“, so der Landesverkehrsminister. „Diese fahren emissionsfrei auch auf Strecken ohne Oberleitung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“

siemens.com