Ebusco erhält Großauftrag aus Schweden

Ebusco hat mit Keolis Sverige einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 125 Elektrobussen des Typs Ebusco 3.0 in der Zwölf-Meter-Ausführung unterzeichnet. Die Auslieferung der ersten 50 Busse ist für 2024 geplant, für die übrigen 75 Busse gilt eine Option für die Auslieferung im Jahr 2025.

Die Elektrobusse werden in und um die schwedische Hauptstadt Stockholm zum Einsatz kommen, wo Keolis kürzlich eine Konzession für den Betrieb von E-Bussen erhalten hatte. Das Netz umfasst 54 Strecken mit rund 1.400 Haltestellen in den Kommunen Bromma, Solna, Sundbyberg und Sollentuna nördlich und westlich von Stockholm. Insgesamt sollen 200 Busse zum Einsatz kommen, darunter aber auch einige Exemplare mit Biodiesel-Antrieb. Von den E-Bussen wird die Mehrheit von Ebusco geliefert – sofern die Option gezogen wird.

Beim Ebusco 3.0 handelt es sich um einen Leichtbau-Bus des niederländischen Herstellers, der 2019 erstmals vorgestellt und seit dieser Woche in Serie ausgeliefert wird. Mit der Karossiere aus Verbundwerkstoffen sollen das Gewicht und damit der Energieverbrauch der Busse sinken, was sich in geringeren Betriebskosten und einer höheren Reichweite niederschlagen soll. Die E-Busse für Keolis verfügen über mehr als 350 kWh.

„Der innovative Bus von Ebusco passt perfekt zu unserem Ziel, unseren Klima- und Umwelteinfluss zu reduzieren, und der Ebusco 3.0 hat sich daher als die offensichtliche Wahl auf unserem Weg zur Emissionsfreiheit erwiesen“, sagt Karl Orton, Fleet Director bei Keolis.

„Dies ist der erste Auftrag für Keolis in Schweden, nachdem wir zuvor einen Auftrag für die nordischen Länder mit Keolis in Dänemark erhalten haben“, sagt Jonas Helsner, Sales Director Nordics bei Ebusco. „Da in Stockholm nicht alles zu Fuß zu erreichen ist, ist ein gut funktionierendes öffentliches Verkehrssystem unverzichtbar. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Keolis expandieren und unser innovativer Ebusco 3.0 bald in der schwedischen Hauptstadt zu sehen sein wird.“

ebusco.com