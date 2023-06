Feuerwehr Wien schafft E-Löschfahrzeuge von Rosenbauer an

Die Berufsfeuerwehr Wien stellt zwei elektrisch angetriebene Basislöschfahrzeuge (BLF) in den Dienst. Die beiden Fahrzeuge von Rosenbauer sind mit einer Hochvoltbatterie mit einer Kapazität von 66 kWh ausgestattet. Zwei Elektromotoren liefern 360 kW elektrische Antriebs-Spitzenleistung.

Um das BLF bei längeren Einsätzen oder im Fall eines länger andauernden Stromausfalls betreiben zu können, ist es mit einem 225 kW starken Diesel-Range-Extender ausgestattet, den Rosenbauer Energy Backup System (EBU) nennt. Die Elektromotoren stammen übrigens von Volvo Penta.

Das Fahrzeug, das die Berufsfeuerwehr Wien als BLF bezeichnet, ist im Kern ein Rosenbauer RT. Rosenbauer hat bisher 21 Exemplare des Modells RT (Revolutionary Technology) weltweit ausgeliefert – da bereits Fahrzeuge in Berlin und Basel im Dienst sind, gibt es nun Rosenbauer RT in der gesamten DACH-Region. Die Exemplare für Wien basieren auf dem Rosenbauer RT 4×4 Basic Chassis. Sie sind 7,80 Meter lang, 2,35 Meter breit, 3,20 Meter hoch und bringen 16 Tonnen auf die Waage.

Eigentlich setzt die Berufsfeuerwehr Wien entweder sogenannte Hilfeleistungs- oder Tanklöschfahrzeuge ein. Da es laut der Rosenbauer-Mitteilung gelungen sei, die „Eigenschaften der beiden aktuellen Löschfahrzeugtypen (Hilfeleistungs- und Tanklöschfahrzeug) zu vereinen“, wird es als Basislöschfahrzeug bezeichnet. Konkret sind 2.000 Liter Wasser und 100 Liter Schaummittel an Bord, auf dem Kabinendach ist ein Wasserwerfer montiert. Der Betrieb der Einbaupumpe erfolgt über die E-Maschine oder das EBU.

- ANZEIGE -

„Die Berufsfeuerwehr Wien zählt dank ihrer hohen Professionalität zurecht zu den besten Einsatzkräften der Welt. Mit dem schrittweisen Umstieg auf umweltfreundliche Fahrzeuge leistet sie auch einen Beitrag zu einem klimaneutralen Wien“, sagt Feuerwehrstadtrat Peter Hanke. „Das ist wichtig, denn der Einsatz für die Sicherheit der Wiener Bevölkerung bedingt auch die stetige Weiterentwicklung und die Nutzung von neuen Technologien.“

Übrigens: Die beiden Rosenbauer RT sind nicht die ersten elektrisch angetriebenen Feuerwehrautos in Wien: Bereits vor 120 Jahren wurde ein solches in Betrieb genommen. Dieses historische Elektrofahrzeug, welches durch das Feuerwehrmuseum Wien betreut wird, ist in fahrbereitem Zustand und wurde nun gemeinsam mit einigen weiteren Fahrzeugen der aktuellen E-Fahrzeugflotte der Berufsfeuerwehr Wien präsentiert.

rosenbauer.com