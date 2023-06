US-Verkehrsministerium fördert mehrere Hundert E-Busse

Die US-Regierung hat wieder Fördergelder für Elektrobusse vergeben. Die Federal Transit Administration (FTA) des US-Verkehrsministeriums fördert mit 130 Zuschüssen im Gesamtwert von fast 1,7 Milliarden US-Dollar ÖPNV-Projekte in 46 Bundesstaaten und Territorien.

Mit den umgerechnet 1,55 Milliarden Euro sollen mehr als 1.700 neue Busse auf die Straßen kommen, von denen knapp die Hälfte emissionsfreie Busse sein werden, so das Department of Transportation. Eine konkrete Zahl der E-Busse wird nicht genannt. Es heißt in der aktuellen Mitteilung aber, dass sich in der zweiten Förderrunde „die Gesamtzahl der durch das parteiübergreifende Infrastrukturgesetz über zwei Jahre finanzierten emissionsfreien Transitbusse auf über 1.800“ erhöhe.

Im vergangenen Jahr wurden bereits 1.100 emissionsfreie Busse bezuschusst. Das würde bedeuten, dass in der zweiten Förderrunde 700 emissionsfreie Busse subventioniert werden.

In der Mitteilung hebt das DOT einige der geplanten Großprojekte hervor. So will die Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) mit 104 Millionen US-Dollar ein ganzes Busdepot elektrifizieren und etwa 100 Batterie-elektrische Busse anschaffen. King County Metro Transit in Seattle, Washington, will mit 33,5 Millionen Dollar rund 30 E-Busse anschaffen. Das Ohio Department of Transportation erhält 29,3 Millionen US-Dollar, um zehn Verkehrsbetrieben, die sowohl ländliche als auch städtische Gemeinden bedienen, dabei zu helfen, Dutzende emissionsarmer oder emissionsfreier Busse zu kaufen, die ältere Fahrzeuge ersetzen werden. Eine vollständige Liste der Projekte ist am Ende des Artikels verlinkt.

Damit die Fahrzeuge förderfähig sind, müssen sie in den USA „mit amerikanischen Teilen und Arbeitskräften“ hergestellt werden. Das DOT gibt in der Mitteilung an, dass sich viele der Förder-Empfänger dazu verpflichtet haben, standardisierte Busse und Transporter zu kaufen und auf individuelle Anpassungen zu verzichten – was zu einer schnelleren Lieferung und geringeren Kosten führen soll.

In der Milliarden-Förderung sind nicht nur die Anschaffungskosten für die Fahrzeuge und Infrastruktur enthalten, sondern auch Gelder für Weiterbildungsprogramme. Damit sollen die Mechaniker, die derzeit die Diesel-Busse warten und reparieren, für die Arbeiten an den Elektrofahrzeugen weitergebildet werden.

„Jeden Tag bringen über 60.000 Busse in Gemeinden jeder Größe Millionen Amerikaner zur Arbeit, zur Schule und überall hin, wo sie hin müssen“, sagte US-Verkehrsminister Pete Buttigieg. „Die heutige Ankündigung bedeutet mehr saubere Busse, weniger Umweltverschmutzung, mehr Arbeitsplätze in der Fertigung und Wartung sowie bessere Pendel-Bedingungen für Familien im ganzen Land.“

Darüber hinaus stellt die US-Regierung im Jahr 2023 wie berichtet mindestens 400 Millionen Dollar für die Förderung „sauberer“ Schulbusse und deren Infrastruktur bereit.

transportation.gov, dot.gov (Liste der Projekte)