Electreon bestückt 50-Tonner mit induktivem Ladesystem

Electreon meldet die erfolgreiche Installation seines induktiven Ladesystems in einen elektrischen 50-Tonnen-Lkw. Bei dem E-Lkw handelt es sich um einen vom niederländischen Nutzfahrzeug-Hersteller GINAF auf E-Antrieb umgerüsteten DAF XF, der nun die Bezeichnung GINAF GE2121 trägt.

Der entsprechend ausgerüstete E-Lkw ist Eletreon zufolge sowohl im Stand als auch während der Fahrt im Rahmen des Projekts Smartroad Gotland in Schweden geladen worden. Der israelische Hersteller des Ladesystems und GINAF wollen nun Aftermarket-Installationen in weiteren GINAF-Lkw auf Basis von DAF- oder Mercedes-Benz-Fahrgestellen vorantreiben.

„GINAF ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen der hervorragenden Leistung des Lkw (…)“, sagt Roeland van der Woude, CEO der GINAF. „Es bestätigt unsere Fähigkeiten als flexible und qualitative Alternative zu OEMs für Transportunternehmen, die ihre 7-50+-Tonnen-Lkw nachhaltiger machen wollen.“

Håkan Sundelin, Electreon-Regionaldirektor für die nordischen Länder, bezeichnet die Demonstration als weiteres Beispiel für die nahtlose Integration und die Fähigkeiten von Electreon bei der einfachen Integration in jedes Fahrzeug. „Wir freuen uns, dass wir GINAF in die Liste der Unternehmen aufnehmen können, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Kooperation mit GINAF stellt sicher, dass wir für einen groß angelegten Einsatz bereit sind und eine Lösung für einen effizienten und nachhaltigen Transport bieten.“

Die Zusammenarbeit soll sich auch noch auf einer weiteren Ebene abspielen: Electreon und GINAF geben an, gemeinsam mit dem schwedischen Umrüster REARQ „den Verkauf von Elektro-Lkw auf den nordischen Märkten ankurbeln und eine Vorreiterrolle auf dem Weg in eine Zukunft ohne Kohlenstoffemissionen übernehmen“ zu wollen. Präziser werden sie an dieser Stelle nicht.

prnewswire.com