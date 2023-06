PowerGo baut Ladepunkte an 300 Radisson-Hotels

Die Hotelgruppe Radisson hat den niederländischen Ladepunktbetreiber PowerGo damit beauftragt, rund 300 ihrer Hotels in ganz Europa mit Ladeinfrastruktur auszurüsten. Die ersten acht Ladestationen im Rahmen dieser Partnerschaft werden derzeit bereits im Radisson Blu Scandinavia Hotel in Oslo installiert.

Dort sollen die Ladepunkte ab Mitte Juli von Gästen und Besuchern des Hotels genutzt werden können, wie die Unternehmen mitteilen. Details zur Ladetechnik werden nicht genannt. PowerGo-CTO Ivo van Dam gibt an, dass man für jeden Standort bestimme, „ob AC-Ladegeräte, Schnellladegeräte oder eine Kombination aus beidem am besten geeignet ist, so dass wir die Anforderungen an die Ladeinfrastruktur jedes einzelnen Hotels erfüllen können“. Eine pauschale Aussage ist also nicht möglich. Auf einem Pressebild von Radisson ist zwar ein Parkplatz mit grün markierten Stellplätzen und AC-Ladesäulen von PowerGo zu sehen, das Foto wurde aber offenkundig nicht an dem genannten Hotel in der Osloer Innenstadt aufgenommen.

Die Radisson Hotel Group betreibt weltweit 1.150 Hotels, die Kooperation umfasst also rund ein Viertel der Häuser. Die Zusammenarbeit mit PowerGo ist aber nicht exklusiv: Radisson kooperiert beim Aufbau von Ladeinfrastruktur auch mit Allego. Derzeit sind rund 700 Ladepunkte an Radisson-Hotels in Betrieb.

Im Rahmen der aktuell geschlossenen Zusammenarbeit haben die Hotels die Möglichkeit, einen Teil ihrer Flächen zur Verfügung zu stellen und von PowerGo mit Ladepunkten ausstatten zu lassen. PowerGo verwaltet und betreibt die Ladeinfrastruktur mithilfe der Plattform des Partners Spirii. Für die Hotels entstehen dabei keine Kosten.

„Wir bieten jedem Hoteleigentümer ein vorteilhaftes Finanzierungsmodell, zusammen mit völlig sauberer und erneuerbarer Energie. Dies ist ein wichtiger Faktor, wenn man die Lösungen von PowerGo mit denen der Konkurrenz vergleicht“, sagt Ivo van Dam.

„Über 70 Prozent der Kunden geben an, dass sie sich für nachhaltige Reisemöglichkeiten entscheiden wollen. E-Mobilität wird zu einem wesentlichen Bestandteil des Gästeerlebnisses“, sagt Inge Huijbrechts, Global SVP Sustainability, Security and Corporate Communications bei der Radisson Hotel Group. „Wir bei der Radisson Hotel Group haben diesen Trend erkannt und möchten bei der Förderung einer umweltfreundlichen Mobilität eine Vorreiterrolle einnehmen, indem wir verantwortungsvolle Aufenthalte erleichtern.“

