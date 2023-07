eMobility update: Xpeng bringt G6 zum Kampfpreis / ZF 800-Volt-Antrieb / VW baut mit Tesla-Technik

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum ersten „eMobility update“. Mit diesen News zur Elektromobilität starten wir in diese Sommerwoche: ZF demonstriert 800-Volt-Antrieb ++ VW-Tochter und Polestar setzen auf Tesla-Stecker ++ Xpeng bringt Elektro-Coupé zum Kampfpreis ++ Spanien fördert E-Autos ++ Und TotalEnergies errichtet Schnelllader bei Rewe und Penny ++

#1 – ZF demonstriert neuen 800-Volt-Antrieb

ZF hat in einem Konzeptauto namens EVbeat einen neuen 800-Volt-Antrieb und ein selbst entwickeltes zentrales Thermomanagement demonstriert. Das Fahrzeug zur Demonstration basiert auf einem Porsche Taycan. Der neue Antrieb namens EVSys800 ist ein modular aufgebautes 800-Volt-System für Pkw und besteht aus einer Siliziumkarbid-Leistungselektronik, der eigentlichen E-Maschine und einem Reduziergetriebe.

#2 – VW-Tochter setzt auf Tesla-Ladesystem

Auch der Volkswagen-Konzern öffnet sich in Nordamerika dem Schnellladesystem von Tesla. Die VW-Tochter Electrify America will den Anschluss in seine Schnellladestationen in den USA und Kanada integrieren. Bis 2025 soll an allen bestehenden und neuen Ladestationen der Netzwerke in Nordamerika neben CCS auch ein Tesla-Anschluss angeboten werden, teilte Electrify America mit.

#3 – Xpeng bringt G6 zum Kampfpreis in China

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat auf dem heimischen Markt ein neues Modell eingeführt – und zwar zum Kampfpreis: Das Coupé-artige E-SUV namens G6 ist in China ab sofort zu Preisen ab 209.000 Yuan erhältlich. Das sind umgerechnet rund 26.600 Euro. Damit liegt der Basispreis für den G6 mit 800-Volt-Technik ein paar tausend Euro niedriger als zum Vorverkaufsstart Anfang dieses Monats angekündigt.

#4 – Spanien senkt Steuer bei E-Auto-Kauf

Die spanische Regierung will den Absatz von Elektroautos mit einer Steuererleichterung für Privatleute ankurbeln. Konkret hat der Ministerrat einem Abzug in Höhe von 15 Prozent der Einkommensteuer für den Kauf von Elektrofahrzeugen zugestimmt. Diese Steuererleichterung wird bis zum 31. Dezember 2025 gelten.

#5 – Total errichtet Schnelllader bei Rewe und Penny

Die deutsche Ladeinfrastruktur-Tochter von TotalEnergies und die Rewe-Gruppe wollen Schnellladehubs an Supermärkten errichten. Ziel der Kooperation ist die Ausstattung von mindestens 100 Rewe-Supermärkten und Penny-Discountern bis zum Jahr 2025. Konkret sollen pro Standort vier bis acht Ladepunkte und bis zu 300 kW Ladeleistung entstehen, wobei je nach Standort bedarfsgerechte Ladetechnik eingesetzt wird.

