PTS-Prüftechnik eröffnet eMobility-Zentrum nahe Stuttgart

Der unabhängige Entwicklungsdienstleister PTS-Prüftechnik hat in Remshalden bei Stuttgart sein Zentrum für Elektromobilität eröffnet. Der 6.000 Quadratmeter große Komplex beherbergt ein modernes Prüffeld für Lebensdauer- und Performancetests.

Das Testzentrum in Remshalden betreibt PTS-Prüftechnik bereits seit 2021. Seit damals sind auch Batterieprüfstände im Betrieb, aber auch Prüfstände für Antriebsstränge. Mit dem Zentrum für Elektromobilität wird das eMobility-Testing vor Ort erweitert. Im Mai 2020 hatte PTS-Prüftechnik bereits mit der Eröffnung eines Batterietestzentrums an seinem Hauptstandort im schwäbischen Waldstetten seine Testmöglichkeiten im Bereich von Lithium-Ionen-Batteriesystemen geschaffen.

Auf den E-Maschinen-Prüfständen werden elektrifizierte Antriebe einer intensiven Prüfung unterzogen, bei der sie einem maximalen Drehmoment von 1.000 Nm und einer Drehzahl von bis zu 25.000 U/min ausgesetzt werden, wie das Unternehmen mitteilt. Zusätzlich bieten die Prüfstände für E-Antriebsstränge eine Systemleistung von bis zu 900 kW.

In der Anlage in Remshalden kann PTS-Prüftechnik zudem Temperaturschockprüfungen durchführen. Dazu kann nicht nur die Temperatur im Prüfraum innerhalb einer Sekunde geändert werden, sondern auch der Kühlkreislauf des Prüflings kann in weniger als zehn Sekunden schockartig Temperaturunterschiede (von -40 °C bis +160 °C) darstellen.

Um Batterie-Zellen, -Module und -Packs vor allem hinsichtlich ihrer Dauerhaltbarkeit sowie ihrer Funktion und Leistung unter Extrembedingungen zu prüfen, stehen 549 Kanäle mit Leistungen bis 710 kW Dauerlast zur Verfügung.

- ANZEIGE -

An dem Standort hat das Unternehmen auch interne sowie öffentliche Ladepunkte installiert. Neun AC-Säulen mit 2×22 kW dienen zum Laden der Testfahrzeuge. Öffentlich zugänglich sind ein Alpitronic Hypercharger HYC300 sowie zwei weitere AC-Ladepunkte mit 22 kW. „Unser Ladepark bezieht entsprechend unserer “Green Testing-Philosophie“ seinen Strom aus der Photovoltaikanlage, sodass elektrifizierte Fahrzeuge CO2- frei aufgeladen werden können“, so PTS-Prüftechnik.

Remshalden liegt im Remstal, etwa 15 Kilometer östlich von Stuttgart. Die Gemeinde ist über die Bundesstraße 29 an Stuttgart angebunden, bis zum Mercedes-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim sind es nur wenige Fahrminuten. Zudem gibt es eine S-Bahn-Anbindung an den Stuttgarter Hauptbahnhof.

Quelle: Info per E-Mail