Italien: Solaris baut knapp 100 E-Busse für Sardinien

Solaris wird knapp 100 Elektrobusse auf die italienische Mittelmeerinsel Sardinien liefern. Der Auftrag der zentralen Einkaufsstelle Consip umfasst 98 Solaris Urbino, davon 80 Exemplare der 12-Meter-Ausführung und 18 Gelenkbusse mit 18 Metern.

Die Fahrzeuge sollen in den Jahren 2024 und 2025 an das Verkehrsunternehmen CTM Cagliari in die Hauptstadt Sardiniens geliefert werden. Die Solobusse erhalten Batteriepacks mit einem Gesamtenergiegehalt von 350 kWh, die Gelenkbusse von über 400 kWh an Bord. Geladen werden sie per Kabel im Depot und per Pantograf auf der Strecke. „Mit diesen Batterien können die Fahrzeuge große Reichweiten erzielen, und die Schnellladung über Stromabnehmer gewährleistet einen ganztägigen Einsatz auf den Strecken. Nachts werden die Busse im Depot über eine Standard-Steckverbindung aufgeladen und sind am nächsten Tag wieder einsatzbereit“, führt Solaris dazu aus.

Der Auftrag ist Teil eines Rahmenvertrags, der 2023 mit der in Rom ansässigen, zentralen Einkaufsstelle Consip unterzeichnet wurde. Nach diesem Vertrag können öffentliche Verkehrsbetriebe Fahrzeuge direkt bestellen oder Ausschreibungen unter ausgewählten Lieferanten vornehmen.

In Cagliari sind Solaris-Fahrzeuge bereits seit 2010 im Einsatz, darunter auch Oberleitungsbusse. Zurzeit wächst die Elektro-Flotte der Hauptstadt Sardiniens zudem bereits kräftig: Solaris liefert just diesen Monat nach eigenen Angaben 18 Elektrobusse aus einer früheren Bestellung aus. „Wir sind begeistert von der Nachricht, dass CTM Cagliari eine weitere ehrgeizige Investition in die E-Mobilität getätigt hat“, äußert Olivier Michard, Vorstandsmitglied von Solaris und zuständig für Vertrieb, Marketing und After-Sales-Support.

Solaris hat seiner eigenen Statistik zufolge zurzeit gut 1.600 Fahrzeuge auf italienischen Straßen im Einsatz, darunter zu fast einem Drittel emissionsfreie Busse (BEV, FVEC oder O-Busse). Der polnische Betreiber bezeichnet sich in diesem Kontext als „heute wichtigste Anbieter von emissionsfreien Fahrzeugen für den öffentlichen Nahverkehr in Italien“.

solarisbus.com, sustainable-bus.com