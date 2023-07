Renault verlängert Umweltbonus-Garantie für Privatkunden

Renault hat in Deutschland seine Umweltbonus-Garantie bei privaten Bestellungen bis Ende August verlängert. Das Angebot gilt für die Modelle Megane E-Tech Electric, Kangoo E-Tech Electric, Twingo E-Tech Electric und Zoe E-Tech Electric.

Das erste Garantie-Versprechen rund um den Umweltbonus stammt von Anfang März und galt auch zunächst nur in diesem Monat – und auch nur für den Megane E-Tech Electric und Kangoo E-Tech Electric. Später wurde die Aktion verlängert und für weitere Modelle erweitert. In einer zweiten Verlängerung galt die Garantie wiederum nur für den elektrischen Megane.

In der dritten Verlängerung sind wieder mehrere BEV-Modelle der Franzosen enthalten. Mit der nochmals verlängerten Aktion reagiert Renault nach eigenen Angaben auf die stufenweise Anpassung der Förderrichtlinie. Diese sieht für 2024, oder wenn das Budget in Höhe von 2,1 Milliarden Euro ausgeschöpft ist, eine nochmals reduzierte Prämie vor. Ebenso, wenn die Auslieferung nach dem 31. Dezember 2023 erfolgt. In diesem Fall zahlen die ausliefernden Renault-Partner nachträglich den Differenzbetrag zwischen der Innovationsprämie 2023 und dem geplanten Umweltbonus 2024 aus. Da Firmenkunden ohnehin ab dem 1. September keine neuen Anträge auf den Umweltbonus mehr stellen können, richtet sich die aktuelle Aktion mit Liefer-Garantie bis zum 31. Dezember nur an Privatkunden.

„Die Garantie für die volle Innovationsprämie schließt die erfolgreiche Vorgängeraktion ab. Sie ermöglicht die Bestellung eines rein batteriebetriebenen Renault-Modells ohne Risiko einer reduzierten Prämie durch eine verzögerte Auslieferung. Die Garantie gilt für alle bestellbaren Ausstattungsversionen aus dem Elektro-Modellportfolio“, heißt es in der Mitteilung.

