SWEG nimmt Ebusco bis zu 25 weitere E-Busse ab

Der niederländische Elektrobus-Hersteller Ebusco hat einen Folgeauftrag von der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) erhalten. Das ÖPNV-Unternehmen bestellt bei Ebusco bis zu 25 Ebusco 2.2 in der 12-Meter-Ausführung, die in Baden-Württemberg eingesetzt werden sollen.

Die SWEG ist ein öffentliches Verkehrsunternehmen im Südwesten Deutschlands, das zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Flotte von rund 470 Bussen betreibt. Künftig sollen bis zu 25 rein elektrische 12-Meter-Busse von Ebusco zu diesem Fuhrpark hinzustoßen. Ihren Einsatzort präzisieren die Partner nicht. Es heißt allgemein, dass diese in der Region Baden-Württemberg ihren Dienst antreten und voraussichtlich rund 60.000 km pro Jahr fahren sollen.

Für die SWEG ist es nicht das erste Mal, dass sie Ebusco-Busse auf die Straße bringt. Bereits Anfang 2022 hatte das Verkehrsunternehmen zehn Ebusco 2.2 geordert, von denen die ersten jetzt in Betrieb sind. Seinerzeit bestellte das Unternehmen nicht nur die Niederflurbusse (mit je zwei Türen und über 400 kWh Batteriekapazität), sondern auch zehn 100-kW-Ladegeräte. Zu den jetzt bestellten Exemplaren gibt es keinerlei Spezifikationen, auch nicht zur Batteriekapazität. Bekannt ist nur, dass der Ebusco 2.2 serienmäßig mit LFP-Batterien ausgestattet ist und mit maximaler Batteriekapazität eine Reichweite von bis zu 450 km hat.

„Nach den ersten Erfahrungen mit den Ebusco 2.2 sind wir vor allem von der großen Reichweite der Fahrzeuge angetan“, äußert Dr. Thilo Grabo, Geschäftsführer der SWEG. „Wir freuen uns sehr, mit diesem Vertrag die Elektromobilität in unserem Busbereich weiter auszubauen und somit unsere Flotte noch umweltfreundlicher zu machen.“

- ANZEIGE -

Wolfgang Hackauf, Vertriebsleiter bei Ebusco, kommentiert: „Wir sind sehr stolz, dass sich die SWEG erneut für Ebusco entschieden hat. Der Ebusco 2.2 ist ein äußerst zuverlässiger und energieeffizienter Bus, was ihn zu einer guten Wahl macht. Wir freuen uns daher auf die weitere Zusammenarbeit mit der SWEG und darauf, gemeinsam den Weg in Richtung Null-Emissionen fortzusetzen.“

Die E-Busse von Ebusco sind vor allem in den Niederlanden und Skandinavien unterwegs, aber auch in einigen Städten in Deutschland sind sie im Einsatz, etwa in Berlin, München und Frankfurt

ebusco.com